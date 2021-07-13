新华社联合国7月12日电（记者王建刚）联合国12日在纽约总部发布的《世界粮食安全和营养状况》报告显示，2020年全球约十分之一人口面临食物不足困境。其中，亚洲面临粮食短缺的人口为4.18亿，非洲2.82亿。

报告还显示，2020年全球有24亿人无法获得营养充足的食物，比上年增加近3.2亿。

报告说，受冲突、气候变化以及新冠疫情导致的经济衰退等因素影响，全球饥饿水平急剧上升，全世界五分之一的儿童发育不良。受长期饥饿影响的人数在2020年的增长数量超过之前5年的总和，比2019年增加1.61亿人。

报告说，儿童的健康发展也受到影响，超过1.49亿5岁以下儿童受到发育迟缓的影响。2020年，因新冠疫情期间学校停课，有3.7亿人缺课。世界粮食计划署表示，目前仍有1.5亿青少年得不到学校午餐。

《世界粮食安全和营养状况》报告由联合国粮食及农业组织、联合国儿童基金会、世界卫生组织、国际农业发展基金会和世界粮食计划署联合发布。这是联合国自新冠疫情暴发以来首次对全球粮食不安全问题进行的全面评估。上述机构负责人认为，扭转这种局面可能需要数年甚至数十年的时间。他们在报告中写道：“新冠疫情继续暴露出我们食品系统的弱点，威胁到世界各地人民的生命和生计。”

联合国秘书长2021年粮食系统峰会特使阿涅丝·卡利巴塔在报告发表前表示，新冠疫情是造成粮食短缺的部分原因，而造成粮食短缺的主因是粮食系统的功能失调。

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