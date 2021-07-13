人民网曼谷7月13日电 （记者孙广勇）“机器人是焊接车间一种常见的焊接工具……”记者刚步入长城汽车泰国罗勇工厂焊装车间，站在门口的机器人就用中泰双语介绍起来。车间入口处几个伶俐可爱的机器人是工人用废弃材料组装的，代表着焊装车间的特色。

长城汽车泰国罗勇工厂。人民网记者 孙广勇摄

不远处的生产线上，几十台现代化机器人正在按照既定程序细致工作。长长的工作臂伸张、弯曲、取件、焊接，每道工序都精准完成。“一辆汽车有6000多个焊点，84%的焊点由机器人完成，保证焊接质量，目前车间一线仅有70位工人，但这条生产线现在具备日生产200台汽车的能力，”长城汽车泰国罗勇工厂生产副总裁李光宇告诉记者。

6月9日，长城汽车泰国罗勇工厂正式投产，哈弗H6 HEV是成功下线的首款车型，这是中国汽车企业全工艺整车又一条泰国生产线，标志着中国汽车行业在泰国发展的一个里程碑。

长城汽车泰国罗勇工厂的现代化生产线。人民网记者 孙广勇摄

记者在长城汽车泰国罗勇工厂参观时，看到这里拥有焊装、涂装、总装几大工艺车间，占地面积65.88万平方米的偌大厂区十分安静，蓝天白云下灰白色的厂房被绿地环绕，工厂更像一个大花园。

在焊装车间，记者看到几十个机器人在有条不紊地工作着，几位技术人员在控制屏前监测各生产环节。李光宇告诉记者：“焊装车间采用国际先进的数字化仿真系统，进行设计分析，搭建数字线体，机器人虚拟调试保证我们的工艺设计及施工质量更高效，设备动作互锁、干涉全方位验证，提高生产运行效率，通过自动化线体、作业操作指示系统、智能防错系统及柔性化设计，实现混合动力汽车（HEV）、插电式混合动力汽车（PHEV）和纯电动汽车（BEV）三种新能源动力车型与传统燃油动力等多车型共线生产。”

长城汽车泰国罗勇工厂初期规划年产能将达8万辆，2024年达到14万，所生产的汽车60%将在泰国本地销售，40%计划出口到东盟其他地区，以及澳大利亚、南非等国家。“立足泰国、布局东盟、辐射全球，我们积极响应“一带一路”倡议，作为长城汽车发力泰国和东盟市场的重要生产基地，泰国罗勇工厂将被打造成为全球标准的智慧工厂，助力长城汽车整车高品质生产与高效出口，开启长城汽车在东盟发展的新篇章，”长城汽车副总裁兼东盟区域总裁张佳明表示。

伴随着大数据、云计算、人工智能等新兴科技的快速发展，传统汽车产业正迎来数字化、智能化转型。长城汽车泰国罗勇工厂不仅是长城汽车海外第二家全工艺整车制造厂，还是全球标准智慧工厂。工厂广泛采用智能机器人和计算机控制系统等先进智能装备，以提高生产效率。

经过焊装、涂装等工序，记者看到半成品汽车沿着输送通道被送到总装车间，车间引入PDA智能扫描防错系统，同时为了确保车辆功能的实现，配备HUD驾驶数据智能显示标定系统、360度智能摄像头标定系统，以及ACC/LDW/RSDS检测标定设备，在线100%检测确保了车辆的智能感受。

长城汽车泰国罗勇工厂焊装车间工人使用废弃材料组装的迎宾机器人。人民网记者 孙广勇摄

泰籍工程师咯兰曾在欧美公司工作20多年，去年来到长城泰国罗勇工厂担任车间质量经理，切身感受到中国车企带来的新技术。咯兰说：“在组装环节全部通过智能扫描，确保配件使用正确和精准，保证了产品质量，而不必像以前使用人工记录。双举升AGV设备，托起汽车前后底盘安装到车身，精准度高，员工作业强度低，不仅更安全，还加快了生产速度。”

泰国是东南亚最大的汽车生产国，在全球排名前十，拥有强大的工业基础以及世界一流的制造和供应基础。泰国工业院认为，2021年泰国全年汽车产量将超过150万辆，出口占比将持续上升,激发产能达88.90%，并直接驱动境内汽车产业链及上下游供应链覆盖的6千余家工商企业运营生产，继而为泰国制造业的整体复苏和提升带来积极效能。

作为东南亚重要的汽车制造中心，泰国具有产业链完整、国内外市场巨大、辐射范围广阔的天然优势。长城泰国罗勇工厂的投产，证明中国汽车产业已经迈出了从“走上去”到“走出去”的坚实步伐，是中国开始从汽车“输入国”向汽车“输出国”转型的里程碑，为中国从“制造大国”向“制造强国”发展奠定了坚实的基础。“长城汽车将泰国作为东盟生产基地，不仅能够为泰国带来更多就业岗位，带动经济发展，还极大地推动中泰产业深度融合，促进泰国产业转型升级，是中国共建“一带一路”国际合作和“泰国4.0”发展战略高度对接的具体体现，”中国驻泰国大使馆经济商务处公使衔参赞王立平表示。

泰国工业部部长素利亚表示，长城汽车计划五年内在泰国投资240亿泰铢（1美元约合31泰铢）推进工厂建设，首批汽车生产使用40%的本地材料，到2025年将提高到80%，而且工厂已为当地创造1000多个就业岗位，未来将增至3500人，不仅极大拉动当地投资及就业，并将带来先进技术推动泰国汽车行业进步，促进泰国及东盟地区经济发展。

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