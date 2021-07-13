人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

美商界人士：对华关税等措施损害美国利益

2021年07月13日10:20 | 来源：新华社
小字号

　　新华社北京7月13日电 美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦日前撰文说，对华关税和出口限制措施正削弱美国在全球的技术领导地位和市场份额。

　　艾伦在美国《政治报》网站发表题为《美中贸易争端损害美国人》的文章，呼吁拜登政府认识到美国为美中贸易争端付出的代价，重新审视对华贸易政策。

　　艾伦说，美国对华出口支撑大约100万个美国就业岗位。牛津经济咨询公司研究显示，在最严重时期，美中贸易摩擦令24.5万美国人失业，给美国造成1080亿美元经济损失。

　　艾伦说，美国地方政府的经济利益在美中贸易争端中受损严重，但其诉求却无法体现在联邦政府对华政策中。在加利福尼亚州，近14.6万个就业岗位依赖对华出口。

　　艾伦认为，美国企业在美中贸易摩擦中承担的风险更多。一方面，穆迪分析公司调查显示，美国对自中国进口商品加征的关税中，超过90%由美国企业承担。另一方面，如果美国企业无法在规模巨大的中国市场投资运营，欧洲和日本企业将利用中国市场逐步壮大，美国企业的全球竞争力最终将被严重削弱。

(责编：燕勐、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部