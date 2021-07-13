新华社北京7月13日电 美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦日前撰文说，对华关税和出口限制措施正削弱美国在全球的技术领导地位和市场份额。

艾伦在美国《政治报》网站发表题为《美中贸易争端损害美国人》的文章，呼吁拜登政府认识到美国为美中贸易争端付出的代价，重新审视对华贸易政策。

艾伦说，美国对华出口支撑大约100万个美国就业岗位。牛津经济咨询公司研究显示，在最严重时期，美中贸易摩擦令24.5万美国人失业，给美国造成1080亿美元经济损失。

艾伦说，美国地方政府的经济利益在美中贸易争端中受损严重，但其诉求却无法体现在联邦政府对华政策中。在加利福尼亚州，近14.6万个就业岗位依赖对华出口。

艾伦认为，美国企业在美中贸易摩擦中承担的风险更多。一方面，穆迪分析公司调查显示，美国对自中国进口商品加征的关税中，超过90%由美国企业承担。另一方面，如果美国企业无法在规模巨大的中国市场投资运营，欧洲和日本企业将利用中国市场逐步壮大，美国企业的全球竞争力最终将被严重削弱。

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