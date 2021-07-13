新华社日内瓦7月12日电 联合国人权理事会第47次会议12日通过中国提交的“发展对享有所有人权的贡献”决议。

决议重申发展对享有所有人权具有重要贡献，发展的目标是增进所有人的福祉，各国应满足人民对美好生活的向往。决议欢迎各国在推动可持续发展、消除贫困等方面付出的巨大努力和取得的重大成就。呼吁各国实现以人民为中心的发展，实现发展属于人民，发展依靠人民，发展成果由人民共享。呼吁各国促进可持续发展，以更好地享有人权，并促进发展机会的平等享有。

中国常驻联合国日内瓦代表陈旭大使在人权理事会介绍决议草案时表示，发展是人类社会的永恒主题，是解决一切问题的关键。只有更好地发展，才能更好地促进和保护人权。当前，新冠疫情仍在全球蔓延，对各国经济社会发展和人权享有造成严重影响。面对严峻挑战，各国应加强团结合作，携手战胜疫情，同时大力推动可持续发展，特别是加大减贫努力，以克服疫情给各国人民生活造成的不利影响。为此，中国与共提国一道在人权理事会再次提出“发展对享有所有人权的贡献”决议草案，希望该决议有助于各方凝聚共识，共同推动可持续发展，促进人权的普遍享有。

委内瑞拉、巴基斯坦、古巴、喀麦隆等国发言，赞赏中国提交这一重要决议草案，感谢中国发挥的领导作用，强调发展对于各国尤其是发展中国家至关重要，没有发展，就无法实现对人权的享有，无法克服新冠疫情带来的挑战；各国应加强国际合作，坚持以人民为中心，促进可持续发展，消除贫困和不平等，切实保障人民各项人权。

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