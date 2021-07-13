新华社加德满都7月12日电（记者易爱军 周盛平）中国驻尼泊尔大使侯艳琪12日表示，中国将加强与尼泊尔等发展中国家在扶贫和应对新冠疫情等方面的合作。

侯艳琪在当日举行的媒体吹风会上表示，今年是中国恢复联合国合法席位50周年。50年来，中国坚定不移地维护发展中国家的正当权益，为发展中国家仗义执言。中国提出“一带一路”倡议，积极同发展中国家共享发展机遇。尼泊尔是中国共建“一带一路”的重要合作伙伴，双方各领域合作取得积极进展，援尼杜巴中学项目已竣工并移交尼方，阿尼哥公路三期保通项目已开工实施，跨喜马拉雅立体互联互通网络正在逐步成型。

侯艳琪强调，新冠疫情暴发以来，中国积极开展抗疫国际合作，致力于实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性。尼方自中国采购的首批400万剂疫苗也正在陆续交付，相信将为尼民众构建免疫防火墙发挥重要作用。

侯艳琪还表示，中国南亚国家减贫与发展合作中心以及中国南亚国家应急物资储备库近日分别在重庆和成都启用，这是中方与南亚国家开展务实合作之举，为南亚国家实地考察中国扶贫项目、为快速高效向南亚国家提供救灾物资提供了平台，中方欢迎本地区其他有意愿的国家积极参与。

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