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世卫组织：8个欧洲足球锦标赛举办地疫情反弹

2021年07月13日10:17 | 来源：新华社
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　　新华社柏林7月12日电（记者刘旸）世界卫生组织（WHO）欧洲区域办事处推出的欧洲足球锦标赛举办城市疫情监测网站显示，新冠疫情在11个赛区中的8个已出现明显反弹，另外3个举办城市疫情处于稳定态势。

　　监测网站显示，阿姆斯特丹、巴库、布加勒斯特、哥本哈根、伦敦、罗马、圣彼得堡、塞维利亚等赛区均出现新冠疫情反弹，布达佩斯、格拉斯哥和慕尼黑疫情处在稳定态势。

　　在赛区疫情监测上，伦敦赛区显示的是温布利球场所在的布伦特区，而罗马赛区显示的是整个拉齐奥大区的数据。单是布伦特区，过去7天新增707例。

　　苏格兰卫生署6月底曾发布一份报告显示，苏格兰地区近期新增近2000例新冠确诊病例可能与欧锦赛相关。英国帝国理工学院研究发现，6月英格兰新冠病例确诊数量激增，女性检测阳性比例偏低，或与男性球迷欧锦赛观战有关。

　　塞维利亚所在的西班牙安达卢西亚大区卫生部门数据显示，自欧锦赛开赛以来，当地新冠新增病例呈明显上升趋势。卫生部门认为，导致感染人数突然大增的主要原因是欧锦赛期间大量球迷涌入，外地游客数量增多。球迷在游行、聚会等活动时经常不佩戴口罩，增加感染风险。

　　世卫组织此前表示，欧锦赛比赛场馆和城市酒吧人群聚集，以及旅游和社交限制措施放松，使得欧洲在6月最后一个星期新增新冠病例上升10%。世卫组织高级应急官员斯莫尔伍德表示，欧洲新增病例下降10周的趋势已经停止。

(责编：燕勐、徐祥丽)

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