人民网首尔7月13日电 （记者马菲）“麻浦区”被误标为“麻布区”，“南村探访路”被误标为“南村访谈录”……这些都是首尔市近期举行的景区外语标识纠错活动中发现的错误。首尔市民、在首尔居住的外国人以及外国游客只要发现不规范外语标识，均可拍下照片并标明相关位置后上传到指定网站。如确定标识有错，举报者可获得购物券奖励。

在今年首尔市举行的景区外语标识纠错活动中被发现的不规范中文标示，“麻浦”被误标为“麻布”。首尔市政府供图

从2013年开始，首尔市就开始举行外语标识牌纠错活动，并组织成立“外国人现场检查团”，对市内外国人集中的观光地点进行集中纠错，该检查团由汉语、英语及日语母语者各10人组成。在今年的中文标示纠错中，中文纠错团在首尔热门景区共找到169处错误，经内部专家论证，有151处需要修改；全民参与的自发纠错共找出28处错误，经论证有26处需要修改，更改工作将在8月底完成。

在韩国一家IT公司工作的中国人王骏龙是本次中文纠错团的成员之一。他表示，首尔市无处不在的中文路牌为自己的异国生活带来了很多方便和亲切感，但偶尔也会发现一些不太地道和别扭的标识翻译。“景区标识牌上的这些错误更改后，来韩国旅游的中国朋友们能够拥有更优质的旅游体验，我感到非常有意义。”

首尔市政府观光体育局公务员李磊连续多年参与汉语标识牌纠错工作。她向记者表示，几年前，部门施工单位用翻译软件来翻译标识牌，将坡顶儿童公园翻译成“一座儿童公园的山顶”，滑行道公园翻成“滑着走公园”，这样的错误比比皆是，也给相关审核工作带来很大压力。“不过，这些让人啼笑皆非的翻译已经是旧话，现在想找这样的‘乐子’可比较难了。”

李磊表示，随着区政府负责单位和施工单位的工作能力提高、各部门协同作业流程的完善，标识牌出错概略逐年下降，最近也很少发现让人摸不着头脑的“滑稽错误”了。今年纠错活动发现的大部分是一些文字不规范、汉字的繁简体混用、漏字错字等问题。

首尔市从2012年开始对旅游标识牌实施“韩、英、中、日四国语言标识政策”，至今共对1860个指示牌进行了多语言升级，并开通了线上的外语标识词典，方便市民和施工单位查询正确标识。除了旅游指示牌，分布在首尔生活区大街小巷的道路名指示牌也在近年完成了四国语言升级工作。

首尔市观光体育局局长朱容台向记者介绍，首尔市在设立新的外语指示牌前，各区政府的负责部门会把外语翻译预案以公文形式发送给首尔市观光体育局，由外语专业公务员一一核对，如有不好定夺或需要新命名的疑难标识，还会委托咨询委员会进行论证，在施工前最大程度地防止错误。凡经过首尔市政府外语专业公务员之手的标识，基本是正确无误的。

“为重新恢复首尔市的观光产业，有必要提前展开相关准备工作，外语标识纠错活动就是其中重要一环。通过市民参与的纠错活动，我们将不断完善首尔旅游的外语服务体系。在入境旅游重启之后，首尔将会以更亲切更完美的面貌迎接中国游客的回归。”朱容台说道。

(责编：崔译戈、刘慧)