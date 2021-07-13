人民网约翰内斯堡7月12日电 （记者王磊）据南非政府12日消息，南非国防军（SANDF）已经启动向夸祖鲁·纳塔尔省和豪登省遭受暴力袭击的地区部署兵力的预备程序。

南非国防军表示，此举符合国家联合行动和情报机构提出的援助请求，并强调部署兵力的目的是为警察部门和其他执法机构的成员在履行宪法规定的法律和秩序职责时提供安全的环境。南非国防军将协助当地执法机构平息过去几天困扰两省的骚乱。

据当地媒体报道，上周末南非前总统祖马被捕引发了骚乱，有暴乱分子趁火打劫。截至发稿时，暴力事件已经波及到夸祖鲁·纳塔尔省和豪登省的部分地区，对南非全国的企业以及经济活动都产生了广泛影响。当地的零售企业在骚乱中遭受了巨大的损失，暴徒洗劫各类零售店，抢夺包括食品、电器和服装在内的商品，毁坏商家的固定资产，甚至对商场和店铺纵火。南非风险管理协会（IRMSA）、南非消费品理事会（CGCSA）和南非工商会（SACCI）纷纷对暴力抢劫行为表示谴责。

当地的银行、医疗保健和电力维护等基本服务也受到影响。豪登省政府工作人员表示，出于安全考虑，一些包括疫苗接种点在内的省级政府服务机构不得不暂时关闭。由于需要住院治疗的患者增加，公共和私人医疗机构都在承受压力。目前豪登省约堡市M2高速、比勒陀利亚的N1高速南部、R21、R23等道路的通行也都受到骚乱影响。

南非国防军在12日发布的一份声明中说：“兵力部署工作将在所有部署程序就绪后立即开始。”部署士兵的时间和人数将根据有关执法机构对当地局势的评估确定。据悉，目前夸祖鲁·纳塔尔省和豪登省已经逮捕了超过200名暴徒和抢劫犯。

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