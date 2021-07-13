人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

世界银行提醒南非采取紧急措施恢复经济 经济学家认为全国封锁延期严重影响南非经济

2021年07月13日09:01 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网约翰内斯堡7月12日电 （记者王磊）世界银行在12日发布的《南非经济最新报告》中提醒南非可以通过暂时延长税收优惠政策、暂停增加劳动力成本的规定以及推出支持创业和自营职业的措施来促进就业。报告提到，南非经济正从疫情造成的破坏中复苏，但仍需采取紧急措施来支持贫困工人、创造就业机会。

作为非洲工业化程度最高的经济体，南非在去年出现了一个世纪以来最严重的经济萎缩，遏制病毒传播的限制措施导致经济下滑。2021年第一季度，南非的失业率达到创纪录的32.6%，失去了140万个工作岗位

另据南非当地媒体报道，南非经济研究局（Bureau for Economic Research）的经济学家12日表示，南非全国封锁延期不可避免，目前仍然没有迹象显示第三波疫情已经到达峰值。截至周日的数据显示，南非全国新增确诊病例的7天平均数为19000例，周三甚至达到近20000例。南非经济研究局在7月12日公布的一份研究报告中指出，延长全国封锁期限毫无疑问将给南非经济、特别是南非2021年第三季度的GDP带来巨大影响。

南非经济研究局表示，南非将放松对餐饮业的限制，取消室内就餐禁令。在最多容纳50人或不超过正常容量的50%的前提下，餐馆将被允许重新全面运营。

(责编：崔译戈、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部