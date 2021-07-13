人民网约翰内斯堡7月12日电 （记者王磊）世界银行在12日发布的《南非经济最新报告》中提醒南非可以通过暂时延长税收优惠政策、暂停增加劳动力成本的规定以及推出支持创业和自营职业的措施来促进就业。报告提到，南非经济正从疫情造成的破坏中复苏，但仍需采取紧急措施来支持贫困工人、创造就业机会。

作为非洲工业化程度最高的经济体，南非在去年出现了一个世纪以来最严重的经济萎缩，遏制病毒传播的限制措施导致经济下滑。2021年第一季度，南非的失业率达到创纪录的32.6%，失去了140万个工作岗位。

另据南非当地媒体报道，南非经济研究局（Bureau for Economic Research）的经济学家12日表示，南非全国封锁延期不可避免，目前仍然没有迹象显示第三波疫情已经到达峰值。截至周日的数据显示，南非全国新增确诊病例的7天平均数为19000例，周三甚至达到近20000例。南非经济研究局在7月12日公布的一份研究报告中指出，延长全国封锁期限毫无疑问将给南非经济、特别是南非2021年第三季度的GDP带来巨大影响。

南非经济研究局表示，南非将放松对餐饮业的限制，取消室内就餐禁令。在最多容纳50人或不超过正常容量的50%的前提下，餐馆将被允许重新全面运营。

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