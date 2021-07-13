俄罗斯常驻维也纳国际组织代表米哈伊尔·乌里扬诺夫11日说，恢复履行伊朗核问题全面协议的准备工作已经完成至少90%，预计在奥地利首都维也纳举行的伊核会谈最早将于10天后重新启动，美国对伊朗的关键制裁最早有望于8月解除。

伊核协议相关方代表4月6日开始在维也纳就美伊恢复履行伊核协议问题举行会谈。乌里扬诺夫11日告诉俄罗斯《生意人报》，他认为恢复履行伊核协议准备工作已经完成至少90%，剩余工作涉及一些敏感问题，可能导致协议恢复履行延迟。

乌里扬诺夫说，会谈最早有望在10天后重启，伊朗国内情况可能会影响会谈进度。“现在没有人知道（何时恢复会谈）……伊朗刚刚选出新总统，新的团队正在形成，他们需要时间确定方向。对伊朗方面来说，这是个重大、紧迫的议题。”

易卜拉欣·莱希在6月19日赢得伊朗总统选举后敦促美国重返伊核协议，同时表示不会就伊朗导弹项目和地区活动与美方谈判。莱希定于8月就职总统。

乌里扬诺夫认为，一旦各方就恢复履约达成协议，美国针对伊朗的关键制裁最早有望于8月解除，届时伊朗将可以进行石油贸易，经济收入将大为改善。

乌里扬诺夫批评美方“极限施压”政策，认为伊朗近期生产浓缩铀的一系列动作是美方“极限施压政策的直接后果”。

伊朗政府6月15日宣布，过去5个月累计生产6.5千克丰度为60%的浓缩铀，迄今累计产出大约108千克丰度为20%的浓缩铀。伊朗政府说，生产丰度为60％的浓缩铀主要用于制造各种放射性药物，生产丰度为20%的浓缩铀是为了制造核燃料板。

乌里扬诺夫说，希望美方从错误中吸取教训。“三年来，反对伊核协议的人，特别是在美国的那些反对者可以看到，极限施压政策起到了反效果。”

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊朗方面主张，美国应率先解除对伊朗所有制裁，伊朗在核实美国解除对伊朗制裁后，也会停止减少履约举措，完整履行伊核协议。（郭倩）（新华社专特稿）

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