人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

俄外交官：恢复履行伊核协议准备工作已完成90%

2021年07月13日08:51 | 来源：新华网
小字号

　　俄罗斯常驻维也纳国际组织代表米哈伊尔·乌里扬诺夫11日说，恢复履行伊朗核问题全面协议的准备工作已经完成至少90%，预计在奥地利首都维也纳举行的伊核会谈最早将于10天后重新启动，美国对伊朗的关键制裁最早有望于8月解除。

　　伊核协议相关方代表4月6日开始在维也纳就美伊恢复履行伊核协议问题举行会谈。乌里扬诺夫11日告诉俄罗斯《生意人报》，他认为恢复履行伊核协议准备工作已经完成至少90%，剩余工作涉及一些敏感问题，可能导致协议恢复履行延迟。

　　乌里扬诺夫说，会谈最早有望在10天后重启，伊朗国内情况可能会影响会谈进度。“现在没有人知道（何时恢复会谈）……伊朗刚刚选出新总统，新的团队正在形成，他们需要时间确定方向。对伊朗方面来说，这是个重大、紧迫的议题。”

　　易卜拉欣·莱希在6月19日赢得伊朗总统选举后敦促美国重返伊核协议，同时表示不会就伊朗导弹项目和地区活动与美方谈判。莱希定于8月就职总统。

　　乌里扬诺夫认为，一旦各方就恢复履约达成协议，美国针对伊朗的关键制裁最早有望于8月解除，届时伊朗将可以进行石油贸易，经济收入将大为改善。

　　乌里扬诺夫批评美方“极限施压”政策，认为伊朗近期生产浓缩铀的一系列动作是美方“极限施压政策的直接后果”。

　　伊朗政府6月15日宣布，过去5个月累计生产6.5千克丰度为60%的浓缩铀，迄今累计产出大约108千克丰度为20%的浓缩铀。伊朗政府说，生产丰度为60％的浓缩铀主要用于制造各种放射性药物，生产丰度为20%的浓缩铀是为了制造核燃料板。

　　乌里扬诺夫说，希望美方从错误中吸取教训。“三年来，反对伊核协议的人，特别是在美国的那些反对者可以看到，极限施压政策起到了反效果。”

　　2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

　　伊朗方面主张，美国应率先解除对伊朗所有制裁，伊朗在核实美国解除对伊朗制裁后，也会停止减少履约举措，完整履行伊核协议。（郭倩）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部