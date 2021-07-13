新华社河内7月13日电 专访：“中国在解决地区和全球性重大问题上发挥着重要作用”——访越共中央对外部部长黎怀忠

新华社记者黄硕 蒋声雄

越共中央对外部部长黎怀忠日前在接受新华社记者视频采访时表示，中国积极参与地区和国际双边、多边合作机制，特别是为推动在联合国框架下的国际合作作出重要贡献，“中国在解决地区和全球性重大问题上发挥着重要作用”。

今年3月，时任越南外交部副部长的黎怀忠被任命为越共中央对外部部长。他在担任越南外交部副部长期间多次访华。

黎怀忠说，政党是国际政治和国际关系中的重要力量，在解决地区和世界面临的问题和挑战中肩负重要责任，发挥着不可或缺的作用。在中国共产党的领导下，中国发展迅速，在地区和国际事务中的影响力和作用日益重要，中国提出的多项倡议有利于实现国际社会共同制定的发展目标。

“中国提出的‘一带一路’倡议、倡议设立的亚洲基础设施投资银行等，有力促进了地区及世界经济增长，推动多边投资和贸易发展，缩小了国家之间的发展差距，越方对此表示欢迎。”他说。

黎怀忠表示，越南和中国是山水相连的邻邦，都是由共产党领导的社会主义国家，都在推进社会主义建设事业，越南党、国家和人民热烈祝贺中国共产党成立100周年和在百年历程中取得的举世瞩目成就。

黎怀忠认为，在新中国成立70多年、改革开放40多年来，特别是中共十八大以来的发展进程中，中国积累了宝贵的经验。“尤其是习近平新时代中国特色社会主义思想和在治国理政方面的理论成果，对越南具有重要借鉴意义。”

黎怀忠说，近年来，越南共产党和中国共产党保持经常性交流和沟通，对越中关系发展发挥着重要的引领作用。当前两国关系总体稳定、发展良好，虽然受到新冠疫情影响，但双方依然在各层级以灵活方式保持有效的交往与合作。

“我们愿意与中方在所有领域、层级推动富有实效的交流合作。我希望双方密切配合，认真落实两党两国最高领导人共识，为巩固和促进两党两国关系深入发展作出贡献。”黎怀忠说。

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