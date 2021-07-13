新华社巴黎7月12日电（记者唐霁）法国总统马克龙12日宣布，法国政府将采取包括强制医护人员接种新冠疫苗等在内的一系列措施，以防止疫情反弹。

马克龙当晚发表电视讲话说，随着变异新冠病毒德尔塔毒株在全世界快速蔓延，法国面临疫情强烈反弹的危险。由于德尔塔毒株的传染性是原始病毒的3倍，严重影响未接种疫苗人群，必须为尽可能多的人接种疫苗。

马克龙宣布，所有与脆弱人群接触的人员必须接种疫苗，包括医院、诊所、养老院等机构的工作人员，以及因工作需要与脆弱人群接触的专业人士和志愿者。马克龙要求这项措施立即展开，9月15日后将进行检查，并对不接种疫苗的人员进行惩罚。

此外，从7月21日起，12岁以上法国人进入超过50人的文化或游乐场所时必须持“健康通行证”；从8月初开始，“健康通行证”的使用范围扩大到咖啡馆、餐厅、购物中心、飞机、火车、长途客车和医疗机构等。“健康通行证”包含持有者已接种新冠疫苗或核酸检测结果呈阴性等信息。

根据法国公共卫生部门12日公布的数据，过去24小时该国新增新冠确诊病例1260例，累计确诊5813899例；新增死亡病例28例，累计死亡111382例。截至11日，法国已有超过3500万人接种至少一剂新冠疫苗。

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