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英国政府确认将如期实施最后阶段“解封”

2021年07月13日08:47 | 来源：新华网
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　　新华社伦敦7月12日电（记者张家伟）英国政府12日正式确认，英格兰地区将按计划于19日开始实施最后阶段“解封”，同时呼吁民众继续做好新冠疫情防护。

7月12日，在英国伦敦，一名男子从提示人们保持社交距离的牌子旁走过。新华社发（雷伊·唐摄）

　　英国首相约翰逊12日在疫情发布会上说，“新冠大流行还没有结束”，“解封”并不意味着生活完全恢复到疫情前状态。他呼吁民众保持警惕，继续做好新冠疫情防护，替自己和他人着想。

7月12日，在英国伦敦，英国首相约翰逊在参加疫情发布会后返回首相府。新华社发（雷伊·唐摄）

　　根据英国政府发布的最后阶段“解封”计划，政府将取消有关戴口罩的规定，不再限制社交聚集人数；除一些特定场所外，不再要求保持1米以上社交距离；所有经营场所可恢复营业；不再要求居家办公等。

　　英国政府12日还发表声明说，尽管“解封”后将取消有关戴口罩的规定，但政府仍建议民众在公共交通工具等拥挤的公共空间戴口罩；鼓励大型活动主办方使用“新冠状况证明”等防控可能的传播风险；此外，有关被确诊感染者须进行隔离等防疫规定将继续执行。

7月12日，一名戴口罩的女子走出英国伦敦一家超市。新华社发（雷伊·唐摄）

　　根据英国政府此前公布的计划，如果疫情形势发展符合评估标准，英格兰地区最后阶段“解封”措施将于19日实施。英国政府将于12日正式确认是否按计划实施最后阶段“解封”。

　　英国政府12日发布的数据显示，该国当天新增新冠确诊病例34471例，累计确诊5155243例；新增死亡病例6例，累计死亡128431例。

7月12日，人们走在英国伦敦街头。新华社发（雷伊·唐摄）

7月12日，在英国伦敦，英国首相约翰逊在参加疫情发布会后返回首相府。新华社发（雷伊·唐摄）

(责编：燕勐、徐祥丽)

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