新华社德黑兰7月12日电（记者王守宝 高文成）伊朗外交部发言人哈提卜扎德12日表示，伊核谈判接近“有结果”。

哈提卜扎德当天在例行记者会上说，鉴于在奥地利首都维也纳举行的谈判已取得的进展，谈判已接近“有结果”。虽然仍有问题尚未解决，但“已解决问题的份量大于未解决的问题”。

哈提卜扎德说，为解决相关问题，伊核协议相关方已经“走过很长一段路”，余下的道路并不平坦，希望其他相关方能够做出决定，从而达成使所有人受益的协议。

哈提卜扎德表示，伊方的一致意见是，美方应有效解除对伊制裁，伊方一旦确认相关情况，将立即恢复履行其义务。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。今年4月6日，伊核协议相关方开始在维也纳举行会谈，讨论美伊恢复履约问题。

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