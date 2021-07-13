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欧盟再次延长对俄罗斯的经济制裁

2021年07月13日08:42 | 来源：新华社
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　　新华社布鲁塞尔7月12日电（记者任珂）欧盟理事会12日宣布，将对俄罗斯的经济制裁延长6个月到明年1月31日，理由是俄罗斯未能充分执行明斯克协议。

　　欧盟理事会在一份声明中说，在6月下旬的欧盟峰会上，各成员国领导人呼吁俄罗斯充分承担全面落实明斯克协议的责任，这是欧盟对俄制裁立场发生实质性转变的关键条件。

　　声明说，欧盟对俄制裁措施限制了某些俄罗斯银行和公司进入欧盟一级和二级资本市场，进一步限制了俄罗斯获得可用于能源领域的某些敏感技术。制裁措施还禁止向俄罗斯金融机构提供各种形式的金融援助和经纪业务，禁止俄方直接或间接进口、出口或转让所有与国防有关的原料。

　　2014年7月，欧盟以俄罗斯“在乌克兰东部制造不稳定”为由对俄实施经济制裁。2015年以来，欧盟表示对俄制裁的期限要与明斯克协议的落实情况挂钩。明斯克协议的主要目标是推动乌克兰东部实现停火。欧盟以明斯克协议未能得到完全执行为由，已多次延长对俄制裁。欧盟最近一次对俄制裁将于今年7月31日到期。针对欧盟的制裁，俄罗斯采取了反制措施。

(责编：燕勐、徐祥丽)

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