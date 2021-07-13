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约旦前王宫主管和王室成员因危害国家安全被判15年监禁

2021年07月13日08:40 | 来源：新华社
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　　新华社安曼7月12日电（记者冀泽）约旦国家安全法院12日宣布，约旦前王宫主管、前财政大臣巴西姆·阿瓦达拉和约旦王室成员哈桑·本·扎伊德因犯危害国家和社会安全罪与煽动颠覆国家政权罪，分别被判处15年监禁。

7月12日，在约旦首都安曼，媒体记者在约旦国家安全法院外观看宣判直播。新华社发（穆罕默德·阿布·古什摄）

　　据约旦佩特拉通讯社报道，该法院当天在判决书中说，经调查发现，上述两人存有颠覆国家政权的意图，合谋企图挑起内乱与冲突。他们煽动反对约旦国王阿卜杜拉二世，并制订了与境外势力勾结、煽动叛乱的犯罪计划，危害约旦国家安全与稳定。

7月12日，在约旦首都安曼，安全人员在约旦国家安全法院外执勤。新华社发（穆罕默德·阿布·古什摄）

　　此外，法院还认定扎伊德犯非法持有和滥用毒品罪，另判处一年监禁。

7月12日，在约旦首都安曼，安全人员在约旦国家安全法院外执勤。新华社发（穆罕默德·阿布·古什摄）

　　今年4月，约旦宣布挫败一起亲王哈姆扎·本·侯赛因等人参与、与境外势力相勾连的危害国家安全活动，包括阿瓦达拉、扎伊德等多名涉案人员被捕。随后，阿卜杜拉二世表示，哈姆扎及其家人都在王宫中，处于他本人的“照料”之下。哈姆扎表示将遵守哈希姆家族的规定，同时承诺国家利益、宪法和法律高于一切。

7月12日，在约旦首都安曼，安全人员在约旦国家安全法院外执勤。新华社发（穆罕默德·阿布·古什摄）

(责编：燕勐、徐祥丽)

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