新华社加德满都7月12日电（记者易爱军 周盛平）尼泊尔最高法院12日裁定恢复此前遭解散的议会众议院，并要求总统班达里任命反对党大会党主席德乌帕为政府总理。

根据尼最高法院的裁决，班达里须在两天内任命德乌帕为政府总理，众议院须在7天内重新召集会议。

尼泊尔宪法规定，德乌帕一旦出任总理，就必须在30天内赢得众议院信任投票。

尼最高法院还裁定，奥利5月14日再次就任总理后未能按宪法规定寻求众议院信任投票，因此不能和德乌帕一样再次提出组阁要求。

5月10日，总理奥利未能赢得众议院信任投票，奥利政府成为看守政府。因其他政党不能如期组建新政府，奥利5月13日再次被任命为总理，次日宣誓就职。5月20日，奥利称当前政治局势不能为现政府赢得信任投票提供空间，要求其他党派组建新政府。德乌帕随后提交了支持其组建新政府的149名议员签名，奥利也宣称已获得众议院多数议员支持，要求组建新政府。尼总统办公室5月22日发表声明说，由于支持奥利和德乌帕组建新政府的议员名单互有重复，两人提出组建新政府的要求均无效，总统班达里宣布解散议会众议院。

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