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中国国药和科兴新冠疫苗进入“新冠肺炎疫苗实施计划”疫苗库

2021年07月13日08:38 | 来源：新华社
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　　新华社日内瓦7月12日电（记者陈俊侠　聂晓阳）全球疫苗免疫联盟（GAVI）12日发布新闻公报，宣布已同中国国药集团和科兴公司分别签署了预购协议，这意味着国药疫苗和科兴疫苗进入“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX）疫苗库，并可从7月开始向COVAX供应疫苗以用于发展中国家的新冠疫情防控。

　　COVAX由世界卫生组织、全球疫苗免疫联盟等主导。新闻公报介绍，考虑到这两种疫苗已经进入世卫组织紧急使用清单，可以立即向COVAX各参与方供货。根据协议，两家中国公司今年10月底前可向COVAX供货1.1亿剂新冠疫苗，后续长期供货。

　　全球疫苗免疫联盟同中国公司的协议是在全球特别是发展中国家急需扩大疫苗接种率、遏制新冠病毒传播之际达成的。全球疫苗免疫联盟首席执行官塞斯·伯克利在公报中说：“我欢迎今天的协议，这使得COVAX参与方可以立即获得疫苗。”

　　中国常驻联合国日内瓦代表团有关人员表示，两家企业与全球疫苗免疫联盟签署协议，是中方以实际行动践行疫苗“全球公共产品”承诺的重要体现。中国政府一直积极鼓励支持中国疫苗研发企业参与COVAX，向发展中国家提供疫苗。中国目前已有多款新冠疫苗在国内获得紧急使用许可，同时还有多款疫苗正处于临床试验阶段。此外，还有多家中国疫苗企业表达了加入COVAX的积极意愿，我们期待有更多的中国疫苗早日进入世卫组织紧急使用清单，早日入选COVAX疫苗库，为全球团结抗疫作出积极贡献。

(责编：燕勐、徐祥丽)

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