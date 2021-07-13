新华社阿什哈巴德7月12日电 当地时间7月12日，对土库曼斯坦进行正式访问的国务委员兼外长王毅在阿什哈巴德同土副总理兼外长梅列多夫举行会谈。

王毅表示，中方视土方为真正可靠的战略伙伴。在两国元首战略引领下，中土关系始终保持良好发展势头。中方将坚定支持土方走符合本国国情的发展道路，坚定支持土方奉行永久中立政策，坚定支持土方为维护本国主权、安全和发展利益所采取的各项举措。中方愿同土方以庆祝建交30周年为契机，进一步深化政治互信，拓展全方位合作，在重大国际和地区问题上加强协调配合，把两国高水平合作进一步转化为实实在在的成果，广泛惠及两国人民。

王毅说，中方将继续向土方提供疫苗，支持土方抗击疫情。愿同土方加强传统和非传统安全合作，助力土方维护国家安全。双方可探讨通过扩大天然气合作体量和规模，处理好发展中出现的一些问题，同时拓展在油气加工、新能源、绿色能源、核能等领域合作，打造能源领域长期战略伙伴关系。双方还要深入挖掘非资源领域合作机遇，打造多点发力、全面推进的双边全方位合作格局。中方愿同土方加快“一带一路”倡议同“复兴丝绸之路”倡议对接，开辟数字经济、跨境电商等新的合作增长点，开展产能和投资合作，构建互联互通网络，推进农业、科技合作，扩大双方人文交流。

王毅表示，今年是中国共产党成立100周年。在中国共产党领导下，我们已经找到一条符合中国国情、得到人民拥护的发展道路。中国的发展是和平力量的增长，是发展中国家力量的增强。一些西方势力为了阻遏中国的发展振兴，制造散播各种谣言和虚假信息，以人权问题为借口粗暴干涉中国内政，还试图将新冠病毒溯源问题政治化，推卸自身抗疫不力的责任。中方愿同土方共同维护不干涉内政等国际关系基本准则，共同维护国际公平正义，共同维护发展中国家的正当权益。

梅列多夫热烈祝贺中国共产党成立100周年，高度赞赏中国共产党带领中国人民取得的辉煌成就，相信在中国共产党领导下，中国一定会实现既定的发展目标。梅列多夫表示，土中建立了高水平政治互信，在涉及彼此核心利益问题上相互理解、相互支持，互利合作和人文交流不断深化。不久前，两国元首通话为两国关系下步发展指明了方向。明年两国将迎来建交30周年。土方愿以此为契机，加强“一带一路”同“复兴丝绸之路”倡议对接，进一步拓展抗疫、安全、油气、非资源领域合作。土方感谢中方向土方提供疫苗，希双方共同打击“三股势力”，推进生物安全和信息安全合作，加强可再生能源、绿色环保、航空、通信合作。土方欢迎中方在土设立“鲁班工坊”，希建立土中人文对话机制。土中在重大国际和地区问题上持有相同或相近的立场，土方坚定支持中方完善“一国两制”制度体系，坚决反对其他国家干涉中国内政，坚决反对将病毒溯源问题政治化，坚定支持中国维护自身核心利益。

双方一致同意尽快商签共建“一带一路”合作文件，制定两国未来5年合作规划和经济领域扩大合作伙伴关系计划，推动天然气合作商谈尽快取得实质性进展，签署国际道路运输协议等各领域合作文件。

双方还就阿富汗局势等共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。

会谈后，双方共同出席了两国合作文件签字仪式。

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