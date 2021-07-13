疫情防控，人类同处一个战场。为守护人类共同的健康安全，中国坚定不移推进抗疫国际合作，携手各方推动构建人类卫生健康共同体

新冠肺炎疫情肆虐全球，坚持生命至上、促进团结抗疫是维护各国人民生命健康权的应有之义。日前，中国代表在联合国人权理事会第四十七届会议就新冠肺炎疫情应对问题与人权高专互动对话时，代表63个国家作共同发言，呼吁促进全球新冠疫苗公平分配，提高疫苗在发展中国家包括最不发达国家的可及性、可负担性和生产量，拯救生命，尽快战胜疫情。中方主张道出了国际社会特别是广大发展中国家的共同心声，充分彰显捍卫各国人民生命健康权的大国担当。

生命健康权是基本人权，是人类有尊严地生活的基本保证。突如其来的疫情给各国人民生命健康权造成严重威胁，如何维护人民生命健康权考验各国保障人权的理念和实践的成色。一年多来，全球疫情防控的实践表明，只有把保障人的生命安全和健康放在第一位，才能真正有效地维护人民生命健康权。

疫情发生以来，中国始终坚持以人民为中心的生命健康权保障理念，尽最大努力将感染率和病亡率控制在最低水平，平等无差别救治患者、拯救生命。从在武汉这座人口超过千万的城市按下“暂停键”，火速开展新中国成立以来规模最大的医疗支援行动，到慎终如始、不惜一切代价救治每一位患者，再到如今全国累计报告接种新冠疫苗超过13.8亿剂次，中国抗疫行动深刻诠释了人民至上、生命至上的崇高理念。“如果我感染了（新冠病毒），我希望在中国治疗。”世界卫生组织总干事高级顾问艾尔沃德的话，是对中国全力维护人民生命健康权的充分肯定。

疫情防控，人类同处一个战场。为守护人类共同的健康安全，中国坚定不移推进抗疫国际合作，携手各方推动构建人类卫生健康共同体。中国第一时间向国际社会通报疫情信息，毫无保留同各方分享防控和救治经验；截至今年4月，中国已向34个国家派出37支医疗专家组，已经或正在向151个国家和14个国际组织提供抗疫援助；截至6月中旬，中国为全球供应2900多亿只口罩、35亿多件防护服、45亿多份检测试剂盒；目前，中国已向国际社会提供5亿剂新冠疫苗和原液……中国提供的医疗设备、疫苗和专业技术，挽救了很多人的生命，被誉为“性命攸关时刻的雪中送炭”。

中国在疫情防控中全力维护人民生命健康权，是中国共产党以人民为中心的人权理念的生动体现。中国共产党始终坚持卫生事业的公益属性，不断提升生命健康权保障水平。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央强调“把保障人民健康放在优先发展的战略位置”“没有全民健康，就没有全面小康”，作出实施健康中国建设的重大决策。2019年，中国居民平均预期寿命提高到77.3岁，主要健康指标总体上优于中高收入国家平均水平。日前，中国获得世卫组织颁发的国家消除疟疾认证，成为中国卫生事业发展史上又一座里程碑。世卫组织表示，中国的成功来之不易，是经过几十年有针对性的持续行动才取得的，是一项了不起的壮举。

人类与新冠肺炎疫情的较量仍在继续，每个人的生命价值和尊严都应得到悉心守护。中国将继续同各国携手并肩，坚定不移推进抗疫国际合作，共同推动构建人类卫生健康共同体，共同守护人类健康美好未来。

《 人民日报 》（ 2021年07月13日 03 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)