□ 贾平凡

“新的征程上，我们必须高举和平、发展、合作、共赢旗帜，奉行独立自主的和平外交政策，坚持走和平发展道路，推动建设新型国际关系，推动构建人类命运共同体，推动共建 ‘一带一路’高质量发展，以中国的新发展为世界提供新机遇。”7月1日，在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话中，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平再次向世界庄严宣示：中国共产党关注人类前途命运，同世界上一切进步力量携手前进，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者！

其中，“推动构建新型国际关系”与“推动构建人类命运共同体”并列，出现在中共最高领导人的讲话中，引发国际社会广泛关注。

新型国际关系“新”在何处？中共十九大报告中有非常清晰的表述：相互尊重、公平正义和合作共赢。相互尊重是前提，即国家不分大小、强弱、贫富一律平等，尊重各国人民自主选择发展道路的权利；公平正义是准则，即摒弃丛林法则，反对干涉别国内政，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展；合作共赢是目标，即秉持正确义利观，以合作取代对抗，以共赢取代独占，共迎挑战，分享机遇。

推动构建新型国际关系，实质上就是要走出一条对话而不对抗、结伴而不结盟的国与国交往新路，为构建人类命运共同体开辟道路、创造条件。新型国际关系超越了近代以来西方主导的国际关系模式，具有重要的现实意义和深远的历史影响。

中国推动构建新型国际关系，是顺应时代发展潮流的必然选择。中国共产党是为中国人民谋幸福的政党，也是为人类进步事业而奋斗的政党。中国共产党领导下的中国，致力于推动构建有别于西方国际关系模式的新型国际关系，顺应了时代发展进步的潮流，符合大多数国家的愿望，因此得到国际社会的积极响应。

中国推动构建新型国际关系，是应对人类共同挑战的现实需要。近年来，世界面临的不稳定性、不确定性更加突出，世界经济增长动能不足，贫富分化日益严重，地区热点问题此起彼伏，恐怖主义、网络安全、重大传染性疾病、气候变化等非传统安全威胁持续蔓延，单边主义、霸权主义、集团政治对世界和平与发展构成严重威胁。当前，百年变局叠加世纪疫情，更为全球治理蒙上阴影。在此背景下，中国力挺多边主义，疾呼国际合作，推动构建新型国际关系，展现了大国担当，尤显难能可贵。

中国推动构建新型国际关系，是基于自身苦难经历的历史教训。在中国近代史上，因为西方列强入侵，中国曾沦为半殖民地半封建社会，中国人民经历了战乱频仍、山河破碎、民不聊生的深重苦难。新中国成立以来，中国通过和平方式、以自身艰苦努力实现发展壮大，中华民族迎来从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。中国宣布永远不称霸，目的就是要超越“国强必霸”的西方逻辑。

和平、和睦、和谐，是中华民族5000多年来一直追求和传承的理念，中华民族的血液中没有侵略他人、称王称霸的基因。中国人民从来没有欺负、压迫、奴役过其他国家人民，过去没有，现在没有，将来也不会有。放眼未来，中国共产党将继续同一切爱好和平的国家和人民一道，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，坚持合作、不搞对抗，坚持开放、不搞封闭，坚持互利共赢、不搞零和博弈，反对霸权主义和强权政治，推动历史车轮向着光明的目标前进！

(责编：郝江震、岳弘彬)