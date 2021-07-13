2021年2月7日，一名中国公民正在巴基斯坦伊斯兰堡PEMH医院接种新冠疫苗。

巴基斯坦伊斯兰堡PEMH医院供图

在塞尔维亚首都贝尔格莱德的“春苗行动”疫苗接种点，整齐码放着由中国国药集团生产的新冠疫苗。

中国驻塞尔维亚大使馆供图

在赞比亚首都卢萨卡的“春苗行动”疫苗接种点，在赞中国公民正在接种区外有序等候。

中国援赞比亚第二十二批医疗队供图

“春苗行动”致力于帮助海外中国公民尽快接种新冠疫苗。今年以来，该行动陆续在世界多国启动，一些具备条件的国家还设立了地区接种点，为周边国家有需要的同胞提供服务。截至7月1日，外交部和各驻外使领馆已协助超过170万名海外中国公民在160多个国家接种中外新冠疫苗。“春苗行动”成为“外交为民”理念的生动实践

“我们更有信心在海外继续奋斗”

本报记者 邹 松

4月6日清晨，一辆米黄色中巴车驶离津巴布韦首都哈拉雷市，赶赴远在400多公里之外的中部城市奎鲁。在这辆中巴车里，搭载着来自中国和津巴布韦两国的共10名医护人员，以及数百剂新冠疫苗和救护器材。奎鲁是中国驻津巴布韦大使馆在津实施“春苗行动”的疫苗接种点之一。在这里完成接种任务后，医护团队继续西行至布拉瓦约和万基两地，让旅居当地的中国公民在家门口就能接受新冠疫苗接种服务。

今年3月27日，协助海外同胞接种新冠疫苗的“春苗行动”在津巴布韦正式启动。据中国驻津使馆统计，截至目前，已有3000多名旅津中国公民接种了新冠疫苗，“春苗行动”基本覆盖了所有有需要的在津中国同胞。

“春苗行动”在津巴布韦的顺利开展，离不开中国驻津使馆的周密部署和大力协调。中国驻津巴布韦大使郭少春告诉记者，自新冠肺炎疫情在津发生以来，使馆时刻关心旅津中国同胞的健康安全，与在津中资企业等各界开展密切合作，多措并举抗击疫情。“使馆将‘春苗行动’作为‘我为群众办实事’的一项重要内容，努力让海外同胞感受到祖国的关怀。”

“春苗行动”在津开展初期，使馆首先组织居住在哈拉雷市的中国公民完成了第一批新冠疫苗接种。与此同时，大量工作在奎鲁、布拉瓦约和万基等中西部地区的同胞也有着迫切的疫苗接种需求。然而，这些地区的中国公民人数较多，很难统一组织前往首都接种疫苗。他们的生命健康让使馆牵挂在心。经过慎重考虑，使馆制定了“春苗行动小组西行计划”，协调哈拉雷市的尚东医院负责具体执行工作。

尚东医院由3家在津中资民营企业与当地医疗集团“健康点”合作建立，是津巴布韦首家采用中国标准的新冠肺炎诊疗医院。据尚东医院中方院长李传宇介绍，接到“春苗行动小组西行计划”任务后，院方高度重视，派出了包括中国援津医疗队队员在内的精干力量。同时，为预防有民众在疫苗接种过程中出现急性过敏反应等情况，医院还精心配备了检测及急救设备。

据李传宇介绍，在“西行计划”的开展过程中，三地侨界也克服了疫苗运输、接种场地等方面的诸多困难，通过租用当地餐厅作为接种点、租借私人包机保障疫苗运输等方式，最大程度为“春苗行动”的实施提供便利，保障旅津中国同胞顺利完成疫苗接种。

“春苗行动”让广大旅津中国公民得以及时接种新冠疫苗，为他们的健康安全撑起了“保护伞”，也让他们深切感受到祖国对海外游子的关心与爱护。驻津中资企业工作人员李君祎告诉记者，“听说‘春苗行动’来到津巴布韦时，我们既期待又激动。祖国是我们的坚强后盾，我们更有信心在海外继续奋斗！”

“虽然远在异乡，但祖国在我们的心中更加亲近了”

本报记者 程是颉

2月7日，距离除夕夜还有4天时间。然而，葛洲坝集团巴基斯坦分公司员工王坤和同事们却依然紧张忙碌在伊斯兰堡PEMH医院，为接待预约接种新冠疫苗的中国同胞做着最后的准备。这一天是“春苗行动”在巴基斯坦启动的第一天，也是在伊斯兰堡的中国公民首次集体接种新冠疫苗。

中巴两国是全天候战略合作伙伴，双方在经贸、人文、教育、科技等领域有着长期友好合作。随着共建“一带一路”倡议的不断推进和中巴经济走廊建设的持续深入，大量中资机构员工、留学生等中方人员在巴基斯坦工作、学习和生活。为满足他们的疫苗接种需求，巴基斯坦成为中国最早在海外实施“春苗行动”的国家之一。

在“春苗行动”筹备过程中，中国驻巴基斯坦大使农融统筹使馆内各相关部门及全巴基斯坦中资企业协会，组建了专门工作领导小组。此外，中国驻卡拉奇总领馆、驻拉合尔总领馆及全巴中资企业协会各地分会全力参与，全面摸清了在巴中国公民意向接种人数及人员分布状况，并协调巴方外交、卫生等部门落实疫苗供应，确定了伊斯兰堡、卡拉奇、拉合尔以及瓜达尔4个接种点及接种医院。

全巴中资企业协会承担了疫苗接种的具体组织实施工作。在中国驻巴使馆的指导下，该协会制定了详细的疫苗接种操作手册，并每天向使馆报告接种进展情况，保障工作有序开展。

葛洲坝集团巴基斯坦分公司是全巴中资企业协会伊斯兰堡分会会长单位。回忆起伊斯兰堡“春苗行动”的组织工作，王坤至今仍印象深刻。她告诉记者，由于疫情防控期间的特殊安排，很多中国员工都留在巴基斯坦就地过年。接到任务后，全巴中资企业协会伊斯兰堡分会迅速成立了包括她在内的5人团队，负责当地疫苗接种的协调落实。为确保工作万无一失，团队提前邀请在巴华人医生就疫苗接种相关知识进行线上答疑，并对疫苗前的注意事项、饮食禁忌和流程等进行提醒。

得益于中国驻巴使馆的支持指导以及团队成员的共同努力，伊斯兰堡地区的“春苗行动”得以圆满收官。从2月7日至4月23日，共计1604名申请者完成了由中国国药集团生产的新冠疫苗的两剂次接种。

除伊斯兰堡之外，其他三个地区的全巴中资企业协会分会也克服各种困难，尽全力保障“春苗行动”在当地稳妥、有序、高效地开展。以卡拉奇地区为例，当地接种人数总计6187人，是4个地区中最多的。为此，卡拉奇分会组织了部分中资企业员工在疫苗接种现场参与秩序维护等志愿服务。同时，在使领馆的大力协调和支持下，安排巴方接种医院的医疗小组专门赴塔尔煤田、中冶山达克铜矿等偏远地区开展现场接种。最终，该地区顺利完成了疫苗接种工作。

截至4月下旬，“春苗行动”在巴基斯坦累计为9658名中国同胞提供了疫苗接种，实现了在巴中国公民全覆盖。该行动让全体在巴中国同胞倍感温暖。一位中企员工告诉记者，“‘春苗行动’为中国同胞带来了安心和保障。虽然远在异乡，但祖国在我们的心中更加亲近了。”

“海外游子切实感受到了祖国的关怀”

本报记者 闫韫明

5月3日，来自中国援赞比亚第二十二批医疗队和中国第二十四批援赞军医组的20余位医疗专家从首都卢萨卡出发，历经3个小时的颠簸车程，为赞比亚下凯富峡水电站项目的中方员工送来了一批珍贵的新冠疫苗。

由中国电建水电十一局承建的下凯富峡水电站项目地处距卢萨卡西南约100公里的凯富埃河峡谷之中，交通十分不便。为防控新冠肺炎疫情，保障参与项目建设的中方员工的健康安全，中国驻赞比亚大使馆精心安排，组织医疗队和军医组专家上门服务，为项目部共计159名中方员工接种了新冠疫苗，并为他们进行了体检和义诊。

本次疫苗接种是中国在海外实施的“春苗行动”的一部分。来自祖国的温暖让水电站项目事务部经理袁海厅感动不已：“‘春苗行动’让海外游子切实感受到了祖国的关怀！”

“春苗行动”于4月29日在赞比亚正式启动。在中国驻赞使馆的积极协调下，由中国国药集团生产的1.36万剂新冠疫苗已先期运抵卢萨卡。秉持团结互助、携手抗疫精神，赞比亚政府对此次行动给予了特别批准，该国卫生部、外交部等部门也为“春苗行动”在当地的顺利开展提供了大力支持。

本次“春苗行动”在卢萨卡以及赞比亚中北部的铜带省设立了两个主要接种点，由中国援赞医疗队及军医组负责开展接种工作。为确保疫苗接种效率，中国驻赞大使馆工作人员在前期做了细致的筹备工作。今年3月，工作人员就通过网络调查问卷等方式了解中国公民的接种意愿，并以线上方式预约接种地点、接种时间等，合理分配每天的接种人数。此外，赞比亚中国商会、在赞中资企业等也在使馆及医疗队的指导下，在接种信息登记、过敏反应处置场地的安排和布置方面做出大量努力，为“春苗行动”的顺利开展提供了有力保障。

中国江西国际经济技术合作有限公司驻赞比亚办事处员工肖薇在“春苗行动”启动当天即接种了第一针疫苗。“疫苗接种前，使馆工作人员就给我们分享了有关医学知识，还多次对不熟悉线上报名流程的同胞进行指导，认真回应我们每一个人的问题。”肖薇介绍，疫苗接种首日，前来接受的同胞多达数百人。由于现场工作人员和志愿者的耐心协助，接种过程一直秩序井然。

据统计，截至目前，已有6559名在赞中国公民累计接种新冠疫苗共11845剂，其中接种两剂者共计5286人。至此，“春苗行动”实现了在赞中国公民全覆盖，疫苗接种工作基本完成。

中国驻赞比亚大使李杰表示，“春苗行动”体现了党和国家对海外公民生命健康的关心，是“外交为民”理念的重要实践，也体现了中赞两国合作抗疫、共建人类卫生健康共同体的担当与作为。

“祖国是永远的强大依靠”

本报记者 韩 硕

塞尔维亚丽水商会会长邹军勇是当地第一批接种中国产新冠疫苗的侨胞。早在今年1月下旬，他就申请并完成了接种。邹军勇告诉记者，“目前，我身边的中国朋友几乎都已经完成了国产疫苗接种。”

塞尔维亚是中国在海外组织本国公民接种新冠疫苗的最早的国家之一。今年1月18日，该国药品和医疗器械局批准使用由中国国药集团生产的新冠疫苗。随后，中国驻塞尔维亚大使馆开始陆续安排旅塞中国公民接种新冠疫苗。

3月，随着“春苗行动”在塞尔维亚全面展开，中国驻塞使馆进一步组织协调当地所有侨团进行疫苗接种登记，先后进行了多次大规模统一接种。大批中资机构的中国员工、留学生、旅塞侨胞等在当地有序接种了新冠疫苗。据使馆统计，截至目前，“春苗行动”已帮助当地4400多名中国公民进行了新冠疫苗的接种，符合条件人员基本实现“愿接尽接”。

“春苗行动”的实施不仅保障了旅塞中国公民的生命健康安全，也对塞尔维亚的整体疫苗接种工作起到了有力的补充作用。得益于新冠疫苗接种率较高，塞尔维亚政府疫情应对小组于5月31日宣布，该国新增新冠肺炎确诊病例已连续多日减少，政府决定进一步放松疫情管控措施。

“春苗行动”的开展让旅塞侨胞真切感受到了来自祖国的温暖和支持。李强是一名华商，在贝尔格莱德工作生活了20多年。通过“春苗行动”，他顺利接种了新冠疫苗。他告诉记者，“对我们而言，祖国是永远的强大依靠。‘春苗行动’犹如祖国送来的一颗‘定心丸’，我发自内心地感到幸运。”

在中国驻塞使馆的积极协调下，塞尔维亚还于4月初成为全球首个“地区接种点”，兼顾周边国家中国侨胞的疫苗接种需求。在中塞双方的共同努力下，塞尔维亚在多个边境城市设点，接纳由北马其顿、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚等国家前来的中国公民进行中国产新冠疫苗的接种。其中，中国驻塞使馆与中国驻波黑使馆合作，于4月18日先期为320名旅居波黑的中国公民在塞尔维亚的斯雷姆斯卡·米特罗维察市接种了新冠疫苗。

“中国第一时间向有需要的海外公民伸出援手，这项行动也为塞尔维亚以及世界多国抗击疫情做出了中国贡献。”塞尔维亚国际政治经济研究所“一带一路”地区研究中心主任伊沃娜·拉杰瓦茨是第一批接种中国疫苗的当地人。对于中国开展的“春苗行动”，她深表赞同。“在实施‘春苗行动’的过程中，塞中两国通力合作，也再次体现了双方牢不可破的深厚友谊。”

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《 人民日报 》（ 2021年07月13日 18 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)