本报驻埃及记者 周 輖

由于在原油增产问题上的分歧，多次推迟的第十八次石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国部长级会议日前再次被取消。外界原本预期，各成员在此次会议上可就提高石油产量达成协议。欧佩克会议一波三折让市场对原油供需波动产生担忧，刺激国际油价大幅震荡。

本月初，欧佩克与非欧佩克产油国原本计划举行部长级会议，就下一步生产规模展开协商。然而由于分歧严重，各成员进行了多轮磋商，会议一再延期。各方原本定于7月5日再举行一次部长级会议，但最终会议被取消。欧佩克秘书长巴尔金多在声明中称，各方还未能就下次召开会议的时间达成共识。

沙特提出小幅增产方案，主张欧佩克各成员在8月至12月将日均产量逐月增加40万桶，即在今年年底前增加200万桶的日产能，从而将日减产规模降至约380万桶；同时希望延长当前执行的减产协议至2022年底。这一主张得到了除阿联酋外的全体成员支持。阿联酋方面认为，目前讨论延长减产协议为时过早，如果要接受延长条件，必须同意将阿联酋的原油日产量大幅提高约70万桶。沙特对此明确反对，称不应为阿联酋一个国家的诉求牺牲整体利益。

协商不成，让外界期待的8月份增产落空，国际原油市场反应激烈，由于担心市场上可能出现石油短缺，在7月6日盘中，纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格一度飙升至每桶76.98美元，触及2014年11月以来的最高点。

去年3月，受疫情影响，原油需求大幅下跌，国际油价随之走低，纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格一度跌入负数。欧佩克与非欧佩克产油国于2020年4月采取了创纪录的限产措施，一度削减970万桶的日产量。降低整体原油产量后，国际油价逐渐反弹，到去年底已经恢复至疫情前水平。今年以来，随着各国经济逐渐重启，国际油价再度升温，减产限制也逐渐放松。

媒体分析指出，鉴于疫情后全球原油需求复苏的不确定性，沙特希望各国保持一定的原油闲置产能，以便在突发情况下发挥缓冲作用。但目前的减产协议使阿联酋大约30%的产能被闲置，目前国际油价持续上涨，阿联酋希望通过增产扩大收入。

目前，各方仍在积极斡旋，希望推动分歧双方持续协商。伊拉克石油部长伊斯梅尔表示，希望在未来10天内确定下一次会议的日期，该会议应该能够达成令各方满意的协议。科威特《阿拉伯时报》网站指出，尽管存在分歧，但产油国应保持团结，必须坐下来讨论折中的解决方案。卡塔尔半岛电视台网站则指出，相持不下可能导致两国陷入价格战，进而让所有产油国受到伤害，应努力避免这样的情况发生。

美国能源分析师史蒂芬·施洛克指出，预计产油国很快就会再次重启会谈并且达成妥协。有分析认为，产油国出于自身利益考量，不会放任国际油价巨幅震荡，为避免市场恐慌，将会很快开展对话。如果贸然大幅增加产量，可能会冲击油价，对产油国收入和国际原油市场稳定不利，因此最终达成逐步适度增产协议的可能性更大。

（本报开罗7月12日电）

《 人民日报 》（ 2021年07月13日 17 版）

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