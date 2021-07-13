本报驻泰国记者 赵益普

柬埔寨内阁会议近日审议通过新版《柬埔寨王国国家投资法》（以下简称“新投资法”）草案。柬埔寨首相洪森表示，新投资法旨在进一步优化营商环境，吸引外国投资者，为其在柬投资提供便利。

1994年，柬埔寨通过投资法，2005年曾扩大该法的优惠覆盖面。新投资法草案将对柬埔寨各产业进行重新分类，符合国家发展需求目标的产业、政府未来5到10年重点吸引的产业，将被归入特殊类别，享有更多投资优惠。洪森此前表示，新投资法将为柬埔寨在电子、装配、数字基础设施方面的投资提供一揽子优惠措施。

较大力度的税收优惠是新投资法草案的一大亮点。根据草案，企业用于投资购买厂房、机械等生产资料的支出，可获得150%至200%的税收返还；企业用于员工培训的支出，政府也将提供150%的税收返还。为鼓励企业向员工提供更好的工作环境，员工食堂、宿舍、育儿室等相关设施的建设费用将被视为生产开支，可抵扣利润税。此外，草案还鼓励企业与当地教育机构合作，为员工提供在职培训。

为简化投资手续，新投资法草案规定，政府批复合格投资项目的时间将由现在的31个工作日缩短为20个工作日，并废除“有条件注册证书”和“完成注册证书”，改由“注册证书”取代。柬埔寨经济与财政部国务秘书潘波拉表示，新投资法将提高审批效率，有助于吸引和鼓励目标产业，提升产业附加值。

近年来，柬埔寨政府推出了一系列举措，不断优化贸易和投资环境，如启动在线商业注册服务平台、完善“单一窗口”机制、改革监督和检查机制等。柬埔寨商会副会长林恒表示，在当前全球经济和投资环境下，保护投资者权益、提高效率显得尤为重要，新投资法有助于柬埔寨继续吸引大量外来投资，促进经济社会可持续发展。

柬埔寨商务部国际贸易顾问考勒博表示，柬埔寨同许多国家签订了双边自由贸易协定，新投资法对于落实这些协定、吸引更多国际投资者前来投资兴业至关重要。“外国投资对于改善柬埔寨基础设施状况的作用显而易见，比如中国企业在柬埔寨投资芒果种植业，建造了大量芒果加工设施，完善了柬埔寨的芒果制品生产线，带动了许多中小企业发展。”考勒博说，在新投资法下，类似的外国投资有助于进一步增强柬埔寨经济活力。

（本报曼谷7月12日电）

《 人民日报 》（ 2021年07月13日 17 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)