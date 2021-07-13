本报驻埃及记者 沈小晓 本报驻泰国记者 刘 慧 本报驻日本记者 刘军国

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建筑物在建造和运行过程中消耗大量的自然资源和能源，是温室气体排放的主要来源之一。在全球应对气候变化、推动实现碳中和目标的背景下，越来越多国家制定政策和规划，推动绿色建筑发展，促进建筑领域节能减排。

绿色建筑，在其全寿命期内可节约资源、保护环境、减少污染，为人们提供健康、适用、高效的使用空间，是能最大限度实现人与自然和谐共生的高质量建筑。从办公楼到住宅区，从学校等公共机构到购物中心等商业建筑，绿色建筑不仅是健康生活方式的体现，也是新技术的载体。一些国家充分应用前沿科技，加快发展绿色建筑步伐，助力本国实现低碳发展。

引领城市向建筑零排放转变

通过采用绿色技术，一座27层大厦一年能减少多少碳排放？位于迪拜码头的阿联酋地标集团总部大厦给出了答案：1332吨。

采用具有日光收集功能的自动照明控制系统，根据自然光的照明度自动调整室内光照；使用带有温度传感器的水循环装置，每年用水量比国际水管理联盟标准低40%；智能电梯安装能量再生电机，可以将电梯运行产生的能量存储起来二次利用……在约45万平方米的办公空间内，地标集团总部大厦采用了一系列绿色技术，提高能源效率，最大程度减少碳足迹，成为阿联酋大力发展绿色建筑的缩影。

近年来，阿联酋采取了一系列措施，引领城市向建筑零碳排放转变。2007年，阿联酋颁布法律，要求所有新建建筑必须符合环保绿色建筑标准，阿布扎比、迪拜和哈伊马角等多个城市出台绿色建筑政策法规，推动绿色建筑发展。比如，阿布扎比推出“珍珠”评级系统，新建建筑必须至少获得一级认证，这是中东地区第一个具有强制性的可持续建筑评级系统。迪拜实行绿色建筑评级系统，新建建筑必须满足最低等级要求。迪拜政府还开发绿色建筑网站，提供评级信息和绿色材料供应商名单。

阿联酋承诺，到2050年，所有建筑将实现净零碳排放。除了加强对新建建筑的能效管理，阿联酋还积极推动现有建筑的绿色改造。阿布扎比从去年开始对150座政府大楼进行绿色改造，提供智能设计和节能节水技术，如太阳能屋顶光伏装置、智能电表和恒温器、高效冷水机等，计划在未来10年内将建筑能耗减少22%、用水量减少32%。哈伊马角市计划到2040年底前完成3000座建筑的绿色改造，推广屋顶太阳能装置的应用。

根据2020年阿联酋绿色建筑委员会公布的绿色建筑市场简报，阿联酋绿色建筑总面积约6400万平方米。阿联酋绿色建筑委员会主席阿里·贾西姆表示：“目前符合绿色建筑法规的建筑物越来越多，阿联酋正朝着2050年实现净零碳建筑的目标稳步迈进。”

绿色认证推动建筑可持续发展

在新加坡建设专科学院内，有一座翻新后的零能耗建筑。远远望去，屋顶和外墙覆盖着层层绿植，绿意盎然。走进大楼，会发现这里的节能设计各有巧思。

门窗安装了低辐射玻璃，可以减少通过玻璃传递的太阳辐射；照明系统充分运用节能灯、光电传感器自动开关和日光照明，减少能源消耗；空调系统采用先进的冷却器、变速驱动器和个性化通风设备，能耗减少约40%；通过综合管理系统对设备进行控制，可以自动优化能源使用……作为新加坡绿色建筑总蓝图的旗舰项目，这座建筑每年可节省约8.4万新元（1新元约合4.8元人民币）的能源成本。

新加坡土地和自然资源有限，城市人口密集，绿色建筑对于可持续发展至关重要，是城市减少长期碳排放的主要手段之一。新加坡政府承诺，到2030年，其温室气体排放强度在2005年的基础上减少36%。鼓励开发环保建筑是一项重要举措。

2005年，新加坡建设局就推出了绿色建筑标志认证计划，评估建筑物对环境的负面影响，对建筑物提出节能、节水、环保、室内环境质量等考核标准，并对具有可持续发展性能的建筑进行奖励。截至2020年底，新加坡43%的建筑获得了绿色标志认证。新加坡政府设定目标，到2030年将绿色建筑的比例提高到80%。

一系列法律法规和激励措施的出台，促使新加坡向更可持续、低碳的环境过渡。2006年，新加坡建设局推出绿色建筑总蓝图，以法律法规和激励措施相结合的方式，推动建筑行业向绿色建筑新标准靠拢。从鼓励对新建建筑进行绿化，到将既有建筑纳入绿色环保范围，绿色建筑总蓝图不断更新。随着新技术的发展，新加坡提出超低能耗计划，鼓励使用最先进的节能建筑解决方案，如物联网智能能源管理系统、大数据分析和先进传感器等。

校舍节能将成环保教育“活教材”

从2019年9月到2020年8月，日本岐阜县瑞浪市的瑞浪北中学进行了一项备受瞩目的测试，最终发现，该校面积8090平方米的校舍达到零排放标准，成为日本第一所零排放的中小学校园。

采用自然通风，建筑物具有高隔热、高气密性，保持室内适宜温度；利用自然采光和地热，并配备高效照明和空调系统；利用太阳能、风力等进行发电，提高可再生能源占比；利用环保监测仪进行能源管理……该校舍使用一系列清洁技术和数字技术，成为日本零排放建筑的重要尝试。

2016年，日本政府提出，到2030年实现半数新建建筑达到零排放建筑的目标。数据显示，2019年，日本住宅、办公大楼等建筑的碳排放量为3.52亿吨，占日本国内碳排放的34.4%，仅次于工业部门。日本舆论认为，为实现2050年碳中和目标，日本需要采取措施减少建筑物的碳排放。在日本2020年底宣布的绿色增长战略中，住宅建筑位列14个推进温室气体减排的重点领域。

6月3日，日本提出“为实现脱碳社会的住宅和建筑物对策方案”，规定日本国家和地方政府在建造学校、文化设施、政府大楼等公共建筑时，应安装太阳能发电设备，日本政府还将统一规定太阳能发电设备的标准。6月9日，日本政府宣布到2030年，全国100个以上的“先行地区”将实现碳中和，全国公共设施等建筑物将安装太阳能电池板等。

目前，日本政府已着手研究公立中小学校舍的脱碳问题，措施包括校舍必须在屋顶和外墙上使用高性能的隔热材料、使用双层玻璃窗户、尽可能采用自然光、配备带有人体感应传感器的LED灯、有效利用太阳能等。日本《读卖新闻》称，对于全国约2.85万所公立中小学，校舍节能将成为对学生进行环保教育的“活教材”。如果节能型校舍在各地得到推广，日本居民的环保意识也将得到提高。

（本报开罗、曼谷、东京7月12日电）

《 人民日报 》（ 2021年07月13日 17 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)