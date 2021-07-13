在庆祝中国共产党成立100周年大会上，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话，庄严宣告经过全党全国各族人民持续奋斗，我们实现了第一个百年奋斗目标，在中华大地上全面建成了小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题，正在意气风发向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。外媒给予高度关注，积极评价中国共产党正确领导，期待中国为促进人类进步事业作出更大贡献。

“中国人民必将迎来更加美好的未来”

埃及《祖国回声报》撰文指出，中国全面建成小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题，这一消息令人鼓舞。报道说，一个世纪以来，中国共产党领导中国人民创造了一个个人间奇迹，使新中国从积贫积弱走向强大富庶。“没有中国共产党的正确领导，就没有今天繁荣发展的中国”。

摩洛哥《东方报》称，中国共产党喜迎百年华诞是中国人民的大事，也是世界性的大事。全面建成小康社会彰显了这个百年大党带领中国人民顽强拼搏、不懈奋斗的历程。今天，中国创造了使数亿人摆脱贫困的发展奇迹，“中国人民必将迎来更加美好的未来”。

墨西哥《金融家报》援引了“中国人民站起来了，中华民族任人宰割、饱受欺凌的时代一去不复返了”“只有社会主义才能救中国，只有社会主义才能发展中国”等习近平主席在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话内容。报道说，取得消除贫困、全面建成小康社会等辉煌成就，标志着“中国阔步走在繁荣发展的道路上”。

哥伦比亚“两岸”新闻网报道称，百年来，中国共产党始终牢记并践行初心使命，带领中华民族迎来从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。报道引用哥伦比亚—中国友好协会主席普亚纳的话称，中国在实现经济社会发展的同时，也不断丰富着马克思主义的内涵。

“中国特色社会主义道路是成功的”

越通社报道指出，过去100年，特别是改革开放40多年来，中国共产党带领中国人民取得巨大发展成就。去年，中国快速控制疫情，成为全球唯一实现正增长的主要经济体。当前，中国共产党正在落实第十四个五年规划，向2035年远景目标和第二个百年奋斗目标迈进。

俄罗斯《莫斯科共青团员报》报道称，在中国共产党领导下，中国创造了伟大的经济奇迹。新中国成立70多年来，中国经济累计实际增长约189倍，目前中国经济总量已超过100万亿元人民币；中国是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家。报道还关注到中国各领域不断深化改革，如重视基础设施建设，高铁运营里程位居世界第一等。

俄新社在题为《前所未有的跨越——中国共产党辉煌成就》的文章中称，在中国共产党领导下，中国创造的“世界之最”日益增多：中国是世界第一桥梁大国、中国汽车年产销量位居世界第一、中国建造的世界最大单口径射电望远镜已开放运行……俄罗斯《消息报》刊文评论说：“中国人民享受着令人惊叹的现代化生活。”

波兰《选举报》刊文表示，当下，中国国内红色旅游日益蓬勃发展。曾经发展滞后的革命老区，正成为展示中国发展成就的窗口。“社会民生问题得到重视和改善，证明了中国特色社会主义道路是成功的。”

“世界可以从中国的发展中获益”

南非《星报》《比陀新闻报》《开普时报》及独立传媒网站等刊发评论文章指出，中国取得的非凡发展成就，是庆祝中国共产党百年华诞最好的礼物。相关文章指出，中国在实现自身发展的同时，一直努力帮助其他国家实现和平发展。中国对全球减贫贡献率超过70%，高质量共建“一带一路”将使相关国家约760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困。

肯尼亚首都调频网站发表文章，高度评价在中国共产党领导下，中国在维护多边主义、促进发展中国家参与全球治理等方面发挥重要作用。迄今，中国已同140个国家和32个国际组织签署共建“一带一路”合作文件，与世界共享发展成果，并为应对现实挑战、完善全球治理提供了新平台。“中国共产党从不将自己的发展模式强加于人，而是与大家共同发展。世界可以从中国的发展中获益。”

《埃塞俄比亚先驱报》发表评论文章称，中国共产党在其百年发展历程中为本国人民创造了幸福生活，也造福了世界人民。文章赞赏中国给世界带来发展机遇，表示中国共产党的执政经验值得各国政党学习借鉴。

尼日利亚《国民报》发表尼日利亚非中媒体中心主任伊梅乌的评论文章，认为中国共产党拥有丰富的治国理政经验，为世界和平与人类进步作出了巨大贡献。文章说，中国是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。特别是面对突如其来的新冠肺炎疫情考验，中国共产党带领人民采取及时有效措施遏制疫情蔓延，并成功研发疫苗，助力全球抗疫。中国共产党坚持弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，必将为人类社会文明进步作出更大贡献。

（本报北京、开罗、华沙、墨西哥城、里约热内卢、河内、莫斯科、约翰内斯堡、阿布贾7月12日电 记者龚鸣、黄培昭、于洋、刘旭霞、李晓骁、杨晔、张光政、闫韫明、姜宣）

《 人民日报 》（ 2021年07月13日 03 版）

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