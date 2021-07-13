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“以发展促人权—民间组织的实践”云上边会举行

2021年07月13日04:45 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月12日电  （记者王莉）联合国人权理事会第四十七届会议期间，中国民间组织国际交流促进会9日举办“以发展促人权—民间组织的实践”云上边会。来自中国、柬埔寨、缅甸、蒙古国等国的专家学者和民间组织负责人参与研讨。

　　云南大学人权法研究中心主任刘红春表示，民间组织逐渐成为人权保护的重要力量，在人权治理中发挥着越来越关键的作用。

　　蒙古人民党法律处处长阿玛巴特表示，保护人权不仅需要政府和政党的引导和努力，更需要社会各界和非政府组织的充分参与和支持。

　　柬埔寨柬中关系发展学会会长谢莫尼勒认为，没有发展就没有人权，民主和人权都应该以促进发展为出发点。各国人民有选择适合本国国情发展道路的权利。

　　缅甸光明基金会主席奈林表示，中国不仅实现了自身发展，还为世界共同发展和构建人类命运共同体作出了重要贡献。

　　据中国民间组织国际交流促进会介绍，面对新冠肺炎疫情，中促会发起“丝路一家亲”民间抗疫共同行动，为全球疫情防控贡献了中国民间智慧和力量。


　　《 人民日报 》（ 2021年07月13日 03 版）
(责编：郝江震、岳弘彬)

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