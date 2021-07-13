本报驻泰国记者 孙广勇

日前，长城汽车泰国罗勇工厂正式投产，这是中国汽车企业在东南亚地区建成的又一条全工艺整车生产线。智能化是该工厂的最大特点。步入工厂焊装车间，几十台现代化机器人有条不紊地工作，长长的工作臂伸展、弯曲、取件、焊接，每道工序精准无误。还有几台迎宾机器人，能用泰中双语介绍工厂相关情况。

某型混合动力汽车成为工厂下线的首款车型。汽车驾驶室内，12.3寸的电子显示屏十分醒目。通过电脑控制，车辆可以进行L2级自动驾驶辅助操作，并配备了智能语音支持、智能芯片、移动终端空中下载软件升级等多项先进技术。

据工厂生产副总裁李光宇介绍，作为全球标准智能工厂，其生产线具备日生产200台汽车的能力。同时，得益于大数据、云计算、人工智能等新兴科技的应用，车间生产线上仅有70名工人。“焊装车间采用了先进的数字化仿真系统，实现了混合动力汽车、插电式混合动力汽车和纯电动汽车三种新能源动力车型与传统燃油动力等多车型共线生产。一辆汽车有6000多个焊点，其中84%的焊点由机器人完成。”

泰籍工程师、车间质量经理咯兰曾在欧美公司工作20多年。去年来到长城汽车泰国罗勇工厂工作后，切身感受到中国车企对新技术的重视。咯兰举例说：“组装环节用智能扫描取代了人工记录，确保配件使用正确精准，保证了产品质量；在安装汽车前后底盘时，使用双举升自动导航车设备，精准度高，有效提升了生产速度。”

泰国是东南亚最大汽车生产国，具有产业链完整、市场潜力大、辐射范围广等优势。泰国工业院发布报告指出，2021年泰国全年汽车产量的提升，将为泰国制造业整体复苏和发展带来积极效能。泰国工业部部长素利亚表示，长城汽车泰国罗勇工厂已为当地创造1000多个就业岗位，未来还将增至3500个，不仅拉动当地投资及就业，还将带来先进技术，助力泰国汽车行业进步，促进泰国及东盟地区经济发展。

中国驻泰国大使馆经济商务处公使衔参赞王立平表示：“中国车企将泰国作为东盟生产基地，不仅能促进泰国经济发展，还能推动中泰产业深度融合和转型升级，是共建‘一带一路’和‘泰国4.0战略’高度对接的具体体现。”

（本报曼谷电）

《 人民日报 》（ 2021年07月13日 03 版）

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