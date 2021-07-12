人民网东京7月12日电 （孙璐、李沐航）作为第一支出征东京奥运会的中国奥运代表队，中国帆船帆板队于10日乘坐中国国际航空公司的班机抵达东京成田机场。

10日，中国帆船帆板队抵达东京成田机场，成为本届奥运会第一批抵达东京的中国运动员。图片来源：东京成田机场工作人员供图

10日，中国帆船帆板队抵达东京成田机场，成为本届奥运会第一批抵达东京的中国运动员。图片来源：东京成田机场工作人员供图

此次参加东京奥运会的中国帆船帆板队成员总计18人，其中参赛选手12人。抵达成田机场时，他们身穿国家队队服，佩戴防护面罩、口罩手，手推着行李箱。中国国际航空公司日本地区工作人员在做好现场消毒、人员接待、物流安排等工作后，身穿防护服，手持欢迎标语，在廊桥迎接中国帆船帆板队的到来。

中国国际航空公司为本次中国帆船帆板队赴日参赛提供服务。图片来源：东京成田机场工作人员供图

中国国际航空公司日本地区工作人员身穿防护服，手持欢迎标语，在廊桥迎接中国帆船帆板队的到来。图片来源：东京成田机场工作人员供图

抵达日本后，中国帆船帆板队随即前往指定酒店进行隔离，并于11日开始进行赛前训练，以尽快熟悉环境，调整心态，进入最佳竞技状态。训练内容包括水上适应性训练和体能训练等。

7月25日至8月4日期间，神奈川县藤泽市的江之岛游艇码头将举办东京奥运会帆船帆板项目。图片来源：日本神奈川县政府网站

东京奥运会帆船帆板项目赛事场地示意图。图片来源：日本神奈川县政府网站

据了解，东京奥运会帆船帆板比赛场地位于神奈川县藤泽市的江之岛游艇码头，在7月25日至8月4日期间，这里将举办东京奥运会帆船帆板项目。

(责编：崔越、刘慧)