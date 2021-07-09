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瑞典新首相勒文宣布组建新政府

2021年07月09日21:41 | 来源：新华社
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新华社斯德哥尔摩7月9日电（记者付一鸣 和苗）瑞典新首相勒文9日宣布组建新政府。然而，其内阁成员与勒文遭罢免前相同。

勒文在当天的新闻发布会上说，就业、安全、气候与福利将是新政府关注的四大优先领域。

勒文说，他领导的社会民主党将与环境党一起，使瑞典社会朝着绿色、安全与平等的方向发展。勒文还强调新冠疫情还远未结束，呼吁民众坚持抗疫。

瑞典议会6月21日对时任首相勒文进行不信任投票，超过半数议员投票反对勒文继续担任首相。勒文成为瑞典首位在任期内遭不信任投票罢免的首相。

勒文随后宣布辞职。按照程序，议会议长与瑞典各政党领导人展开了一系列会谈后，最终重新提名勒文为首相候选人。

瑞典议会7日对被提名首相候选人的前首相勒文进行投票，其中反对票数未过半，勒文因此重新出任首相。

2018年9月瑞典举行议会选举时，由勒文领导的社会民主党与环境党、左翼党组成的中左翼阵营获得40.6%的选票，以微弱优势击败反对联盟中右翼阵营赢得大选，随后社会民主党和环境党组建少数派政府。导致勒文辞职的不信任投票由左翼党发起。

(责编：徐祥丽、杨牧)

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