欧洲疾病预防与控制中心8日公布的数据显示，欧盟/欧洲经济区已累计报告新冠确诊病例超过3300万例。其中，在6月22日至7月6日的两周内，该地区共报告新增新冠确诊病例超过26万例，而仅在6月29日至7月6日的一周内，新增确诊病例就达17万多例。

最早在印度发现的新冠变异病毒德尔塔毒株快速蔓延，为欧洲抗疫带来诸多考验。多国政府和专家呼吁民众严格遵守防疫措施，并尽快接种疫苗。

德尔塔将占“主导”

世界卫生组织欧洲区域办事处主任汉斯·克鲁格日前警告说，感染德尔塔毒株已经成为该地区住院和死亡人数增加的主要原因，预计到8月德尔塔毒株将成为欧洲传播的主要新冠变异病毒。欧洲疾病预防与控制中心6月23日发布的最新风险评估也指出，德尔塔毒株预计将于8月在欧洲占据主导地位。

在德国，德尔塔毒株正在快速蔓延。德国罗伯特·科赫研究所所长洛塔尔·威勒表示，估计目前该国每两例新增确诊病例中就有一例感染了德尔塔毒株。德卫生部长施潘说，随着德尔塔毒株感染病例在新增病例中占比增加，预计其很快会成为德国占主导的新冠变异病毒。

法国7日公布的统计数据显示，在18个大区中，11个大区的新冠发病率在过去7日平均增加了29%。法国卫生部长韦朗在社交媒体上说，在高传染性的德尔塔毒株影响下，法国存在从7月底开始暴发新一波疫情的可能性。

芬兰8日公布的数据显示，过去两周该国新增确诊病例2200多例，是此前两周的一倍多。芬兰国家卫生与福利研究所主任医师汉娜·诺希内克认为，新冠确诊病例数翻倍在预料之中。德尔塔毒株的传染性更高，当有感染链时，该毒株传播得更快。

希腊7日新增1820例新冠确诊病例，为近期记录的最高值。希腊国家公共卫生组织主席阿库曼纳斯说，虽然目前希腊主要的新冠毒株仍然是最早在英国发现的阿尔法毒株，但预计8月份德尔塔毒株将在希腊占“主导”地位。

疫苗仍是抗疫“王牌”

专家指出，目前接种疫苗对预防德尔塔毒株感染仍有效，但接种疫苗的速度越慢，出现更多变异病毒的可能就越大。

法国政府新闻发言人加布里埃尔·阿塔尔7日在新闻发布会上表示：“德尔塔毒株构成严峻挑战，它的传播速度极快。疫苗是我们抗疫的‘王牌’。全面动员推进大规模疫苗接种工作的时刻到了。”

希腊公民保护和危机管理部副部长尼科斯·哈达利亚斯说，德尔塔毒株已开始在希腊流行，未接种疫苗的人处于危险之中。由于希腊新增病例主要是年轻群体，希腊政府呼吁年轻人积极接种疫苗，以阻止传染性更强的德尔塔毒株进一步传播。

德国雷根斯堡大学医院传染病学教授贝恩德·扎尔茨贝格尔指出，面对变异病毒，让尽可能多人完成两剂疫苗接种，可以使感染人数减少。

据欧洲疾病预防与控制中心的数据，截至8日，欧盟/欧洲经济区63.1%的成年人口至少接种了一剂疫苗，完全接种疫苗的成年人比例达到42.8%，尚未实现70%成年人口接种疫苗的目标。

数据还显示，欧盟/欧洲经济区的疫苗接种率存在巨大差距。在该地区，比利时疫苗接种率最高，78%的成年人至少接种了一剂疫苗，而在疫苗接种率最低的保加利亚，这一比例仅为17%。

为鼓励民众接种，保加利亚政府在公园、大型商场、文化中心等地增设新冠疫苗接种点，同时规定自7月5日起，50名以上员工的公司若提出接种申请，政府将派出一个流动疫苗接种小组进行接种。

保加利亚国家传染病与寄生虫病中心主任伊娃·赫里斯托娃说，预计该国德尔塔毒株的感染者数量会继续增长，她呼吁人们需严格遵守防疫措施，同时尽快接种疫苗，因为“疫苗对这些变异病毒仍非常有效”。（执笔记者：陈静；参与记者：张毅荣、陈晨、于帅帅、孙毅飞、陈文仙、林晶、付一鸣）

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