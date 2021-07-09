人民网讯 7月9日，“中国—东盟公共卫生合作30年”研讨会以线上形式召开。本次会议由中国外交学院和印度尼西亚卡渣玛达大学联合主办。来自中国和东盟国家相关领域专家二十余人出席会议。本次会议也是中国—东盟思想库网络（NACT）“中国—东盟可持续发展合作年”系列工作组会议之一。

当前，新冠肺炎疫情肆虐全球，其产生的经济、政治和社会影响巨大而深远。联合国最新发布的《可持续发展目标进展报告》显示，实现可持续发展目标的努力受到新冠疫情不同程度的冲击，更多的人将陷入贫困。随着变种病毒的出现，东盟部分国家也再度陷入疫情泥淖。在此背景下，中国和东盟国家顶级智库齐聚一堂，共商抗疫大计。

与会专家系统梳理了中国与东盟建立对话伙伴30年来在公共卫生合作领域取得的成就，分享了各自国家的抗疫经验，尤其是如何调动全社会资源，加强政府、企业和民间组织之间的良性互动，筑牢疫情防控安全防线。东盟国家学者高度评价了中方在本地区抗疫合作中发挥的领导作用，感谢中国政府和人民在新冠疫苗、防护装备等方面给予东盟的无私援助。

中国医学科学院乔友林教授、云南省寄生虫病防治所周兴武副研究员分别就“宫颈癌筛查技术的最新进展及中国—东盟公共卫生人才培养”和“中国消除疟疾经验”等问题介绍了中国的最佳实践，对本地区各国合作应对健康领域挑战提供了有益思路。

印度尼西亚卡渣玛达大学东盟研究中心执行主任达弗里·阿古萨利姆（Dafri Agussalim）博士在总结发言中指出，面对新冠疫情挑战，中国和东盟国家应加强合作，共渡难关，通过促进公共卫生领域的公私伙伴关系合作，加强各国公共卫生能力与韧性。

中国—东盟思想库网络（NACT）是中国和东盟国家共同成立的第二轨道外交机制，每年围绕双边关系中的重点和难点问题开展工作组研究，相关研究成果递交中国—东盟领导人会议参考。

(责编：崔译戈、常红)