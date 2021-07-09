人民网布鲁塞尔7月9日电 （记者郑彬）当地时间7月8日，“中欧绿色经济合作发展高峰论坛”以视频会议的方式成功举行。论坛聚焦中欧“碳中和”与可持续发展、中欧绿色金融合作和企业绿色社会责任等议题，期间中欧双方政要、商业领袖和专家学者纷纷呼吁加强双边在绿色经济、金融等领域的合作，进一步推动中欧关系发展。

“中欧绿色经济合作发展高峰论坛”视频会议成功举行。记者 郑彬摄

欧洲理事会前主席范龙佩在发言中表示，当前气候变化局势更趋严峻，气候变化和能源政策正深刻改变经济和生活方式，而新冠肺炎疫情则加剧了国家内部和国家间不平等。欧洲应加大和中国在气候变化领域合作力度，中欧等共同发起的可持续金融国际平台（IPSF）可在全球绿色金融应对中发挥核心作用，为全球可持续金融监管提供多边合作工具。与差异共处是和谐、团结与和平的基础，也是拥有27国和24种官方语言的欧盟的经验。

中欧各界呼吁加大绿色合作。记者 郑彬摄

中国驻欧盟使团临时代办王红坚表示，中国与欧盟早在2005年就建立了气候伙伴关系。去年9月，双方领导人宣布建立环境与气候高层对话，绿色合作成为中欧全面战略伙伴关系的新亮点、新引擎。面对疫情蔓延对全球经济复苏造成的长期严峻挑战，中欧双方应共担责任，立足国情，深入思考如何做好、做实绿色合作这篇大文章。中欧着力打造绿色伙伴关系、探索绿色经济合作新模式、推动建立公平合理的全球绿色治理体系，将为全球不同发展阶段国家探索互利共赢的绿色合作范式带来启示，为人类应对各类全球性绿色发展挑战带来更多信心和希望。

中国银行行长刘金认为，中欧绿色经济合作可通过金融强化融资支持，聚焦绿色低碳关键领域和重点产业，加速碳金融创新步伐，推动中欧碳市场互联互通；双方可携手引领绿色金融规则，助力全球绿色治理。未来，中国银行将继续发挥国际化优势，践行碳中和战略目标，以高质量金融服务和高水平金融开放全力支持中欧绿色经济合作。

卢森堡财政大臣皮埃尔·格拉美亚强调，新冠肺炎疫情推动可持续金融发展。中欧可通过多边国际平台，在监管和标准制定上加强合作，撬动私营和公共伙伴关系，拉动绿色投资，以应对气候变化这一全球问题。

中国生态环境部应对气候变化司司长李高表示，希望中欧进一步拓展在气候政策研究、碳市场、低碳技术、气候投融资等领域的对话和合作，把气候变化打造成中欧合作重要支柱，带动双边合作关系不断向前发展，推动全球经济向绿色低碳方向转型，为全球应对气候变化做出积极贡献。

在论坛的最后，在各方的高度期待下，由欧盟中国商会会长、中国银行卢森堡分行行长徐海峰代表企业界发布了《绿色行动倡议》。徐海峰会长表示，面临疫情后经济复苏不确定和其他挑战，中欧应进一步发挥双方在绿色经济方面的合作潜力，拓宽合作领域，推动中欧战略伙伴关系在“后疫情时代”迈向更高水平。企业界支持双方实现绿色目标，并欢迎更多中欧企业加入《绿色行动倡议》，助力中欧绿色和可持续发展。

此次高峰论坛由中国银行、欧盟中国商会和卢森堡证券交易所联合举办，是一系列绿色金融活动的首站。此次论坛吸引了来自中欧政府、企业、智库和媒体等近1000人在线参加。

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