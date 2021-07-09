人民网约翰内斯堡7月8日电 （记者王磊）7月8日，由中国驻南非大使馆、商务部西亚非洲司、南非贸工部指导，中非发展基金、南非驻华大使馆、浙江省商务厅联合主办，浙江省国际投资促进中心（浙江省驻外商务机构服务中心）、中非民间商会杭州办事处协办的“中国-南非投资与贸易推进会”在杭州召开。

中国驻南非大使陈晓东、商务部西亚非洲司一级巡视员谢亚静、浙江省商务厅二级巡视员高秀玲、中非发展基金总裁梅世文等中方代表，南非驻华大使谢胜文（SC Cwele）、贸工部代理副总司长Yunus Hoosen、金砖银行副行长Leslie Massdorp等外方代表出席会议并致辞。会议吸引了70余家中资企业约170名代表现场参会、70余家中南两国企业约100名代表线上参会。

南非驻华大使谢胜文致开幕词时说，南非是非洲大陆最发达的经济体，拉马福萨总统上任以来，推出多项经济重振计划，积极推动工业化，大力吸引外资。希望通过此次论坛吸引更多企业赴南非开展投资和贸易合作。

南非驻华大使谢胜文致开幕词。中国·南非投资与贸易促进会主办方供图

中国驻南非大使陈晓东进一步表示，1998年建交以来，中南两国已经携手走过23个年头，并实现了从伙伴关系、战略伙伴关系到全面战略伙伴关系的历史性跨越。我们将继续积极构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，让中国14亿人口的大市场更加开放，继续让中国成为包括南非在内的外商投资的重要目的地、世界的大市场。欢迎南非和世界各国企业积极参与中国改革开放和现代化进程，更好实现互利共赢。

中国驻南非大使陈晓东致辞。中国驻南非大使馆供图

陈晓东大使还向中南企业家提出了三点期待，一是充分利用现有的双多边合作机制平台，继续挖掘两国投资贸易合作新潜力。积极参与南非数字经济投资大会和第四届投资峰会，第四届中国国际进口博览会和第二届中非经贸博览会，用好中非合作论坛新一届会议为中南中非合作注入的新动能。二是深入了解中南两国的投资政策和环境，探索双边经贸投资合作新机遇。继续发挥贸易、金融、矿业、制造业、基础设施建设、人力资源开发等传统领域合作优势，同时积极探讨在新能源、人工智能、电子商务、数字经济、高新科技等新经济领域合作，共同迎接和拥抱第四次工业革命浪潮。三是加强日常联系与沟通，共筑各界紧密合作的新桥梁。要充分发挥企业家作为中南友好使者和务实合作领头羊作用，带动两国地方、智库、院校、媒体、青年之间加强友好交往，厚植两国关系的社会民意基础，为中南合作新发展作出更大贡献。

本次会议通过“线上+线下”相结合的方式，以“对焦新格局·挖掘新机遇”为主题，分别围绕南非园区和制造业、矿业、新能源、浙江企业、金融支持五大专题进行研讨。

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