中国常驻联合国副代表呼吁国际社会支持西非和萨赫勒地区维护和平稳定
人民网联合国7月8日电 （记者李晓宏）当地时间7月8日，安理会审议联合国驻西部非洲和萨赫勒地区办事处工作，中国常驻联合国副代表戴兵在发言中呼吁，国际社会要鼓励有关各方通过对话协商解决分歧，鼓励西共体和非洲联盟继续发挥主导作用，同时应切实尊重地区国家主权和主导权，提供建设性支持。
戴兵说，今年以来，西非和萨赫勒地区总体保持稳定局面。西非国家经济共同体（西共体）积极维护地区和平稳定，参与斡旋马里等问题。年内，冈比亚等将举行大选，马里处于政治过渡关键阶段。国际社会要鼓励有关各方通过对话协商解决分歧，鼓励西共体和非洲联盟继续发挥主导作用，同时应切实尊重地区国家主权和主导权，提供建设性支持。
戴兵表示，地区安全形势依然脆弱，恐怖袭击和暴力事件频发，造成大量平民死伤。国际社会要继续支持地区国家提升自主维和、维稳和反恐能力。鼓励地区国家加强安全合作，共同应对几内亚湾海盗、毒品走私等跨境安全挑战。同时要综合施策、标本兼治，找准问题根源，对症下药。当前形势下，要帮助有关国家恢复国家权力，提高治理能力，推动经济社会发展，向基层民众提供安全保障，让他们分享减贫和发展成果，彻底阻断极端势力和恐怖主义的影响渗透。
戴兵说，新冠疫情仍在非洲蔓延，国际社会要在防疫物资、药品、技术和资金等方面给予更多帮助，确保疫苗的可及性和可负担性。同时要重视疫情对地区国家经济社会影响，统筹好疫情防控和疫后重建。有关发达国家应切实履行国际责任，在减免债务、发展援助等方面采取务实举措，支持地区国家加快工业化和现代化进程，提升非洲的自主发展和创新能力。
戴兵表示，疫情以来，中方一直坚定地同地区国家站在一起，积极分享防疫经验，多批次向地区国家提供亟需的新冠疫苗和抗疫物资，支持地区国家复工复产。今年5月，中方同非洲国家共同发起“支持非洲发展伙伴倡议”。中方欢迎更多国家和国际组织加入倡议，汇聚支持非洲发展的合力。
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