人民网联合国7月8日电 （记者李晓宏）当地时间7月8日，安理会审议联合国驻西部非洲和萨赫勒地区办事处工作，中国常驻联合国副代表戴兵在发言中呼吁，国际社会要鼓励有关各方通过对话协商解决分歧，鼓励西共体和非洲联盟继续发挥主导作用，同时应切实尊重地区国家主权和主导权，提供建设性支持。

戴兵说，今年以来，西非和萨赫勒地区总体保持稳定局面。西非国家经济共同体（西共体）积极维护地区和平稳定，参与斡旋马里等问题。年内，冈比亚等将举行大选，马里处于政治过渡关键阶段。国际社会要鼓励有关各方通过对话协商解决分歧，鼓励西共体和非洲联盟继续发挥主导作用，同时应切实尊重地区国家主权和主导权，提供建设性支持。

戴兵表示，地区安全形势依然脆弱，恐怖袭击和暴力事件频发，造成大量平民死伤。国际社会要继续支持地区国家提升自主维和、维稳和反恐能力。鼓励地区国家加强安全合作，共同应对几内亚湾海盗、毒品走私等跨境安全挑战。同时要综合施策、标本兼治，找准问题根源，对症下药。当前形势下，要帮助有关国家恢复国家权力，提高治理能力，推动经济社会发展，向基层民众提供安全保障，让他们分享减贫和发展成果，彻底阻断极端势力和恐怖主义的影响渗透。

戴兵说，新冠疫情仍在非洲蔓延，国际社会要在防疫物资、药品、技术和资金等方面给予更多帮助，确保疫苗的可及性和可负担性。同时要重视疫情对地区国家经济社会影响，统筹好疫情防控和疫后重建。有关发达国家应切实履行国际责任，在减免债务、发展援助等方面采取务实举措，支持地区国家加快工业化和现代化进程，提升非洲的自主发展和创新能力。

戴兵表示，疫情以来，中方一直坚定地同地区国家站在一起，积极分享防疫经验，多批次向地区国家提供亟需的新冠疫苗和抗疫物资，支持地区国家复工复产。今年5月，中方同非洲国家共同发起“支持非洲发展伙伴倡议”。中方欢迎更多国家和国际组织加入倡议，汇聚支持非洲发展的合力。

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