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中国常驻联合国代表呼吁非洲三方就复兴大坝问题尽快重启对话协商

2021年07月09日09:44 | 来源：人民网-国际频道
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人民网联合国7月8日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表张军8日在安理会非洲和平与安全问题公开会上发言强调，中方充分理解埃及、埃塞、苏丹在复兴大坝问题上的合理关切，真诚希望三方本着友好合作的精神，尽快重启对话协商，及早达成三方均能接受、共同受益的解决方案。

张军表示，埃及、埃塞、苏丹都处在重要发展阶段，尼罗河水对于三方的生存发展具有重要意义。中方支持三方通过对话协商达成跨境水合作的方案，对尼罗河水进行可持续的管理和利用，使流域国家都能从中受益。相信经过共同努力，复兴大坝建设完全可以成为三方增进互信、合作共赢的发展项目。

张军表示，中方高度重视复兴大坝问题，赞赏三方通过对话谈判于2015年达成《原则宣言》，并在非盟主持下进行了多轮谈判。非盟为推动三方谈判作出许多努力，中方对齐塞克迪总统和拉马福萨总统作为现任和前任非盟轮值主席发挥的积极作用表示赞赏。

张军表示，中方注意到近期埃及、埃塞和苏丹外长分别向安理会致函表达的立场。跨境水资源利用涉及上下游国家利益分配，十分复杂敏感。中方充分理解埃及、埃塞、苏丹在复兴大坝问题上的合理关切。在这个问题上，中方一贯主张由当事方通过对话协商化解分歧，实现互利共赢。非洲国家有着对话协商解决本地区问题的优良传统。埃及、埃塞和苏丹均是地区重要国家，也都是中国的好朋友，中方真诚希望三方本着友好合作的精神，尽快重启对话协商，及早达成三方均能接受、共同受益的解决方案，也期待非盟继续发挥应有作用。

张军表示，国际社会，包括安理会，应支持三方通过对话协商解决分歧，并为此创造良好的外部环境，共同维护非洲地区的和平、稳定与发展。中方愿继续同各方一道发挥建设性作用。

(责编：崔译戈、常红)

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