人民网7月9日布鲁塞尔电 （记者郑彬）日前，比利时安特卫普应用科学与艺术大学分别与中国海南科技职业大学、深圳艺术学校以及深圳服装设计协会等国内多所机构在线签署了合作备忘录，各方将聚焦医疗护理、音乐表演、艺术设计等热门专业，推动彼此在职业技术和教育领域的进一步合作。

中国驻比利时大使曹忠明在致辞中表示，中国高度重视职业教育工作。此次中比合作项目聚焦高级实用型、技能型人才的培养，希望签约各方秉持互利共赢原则，坚持优势互补、互学互鉴，努力将未来合作打造成两国高等职业教育领域交流合作精品示范项目。

中国驻比利时大使曹忠明参加线上签约仪式。记者 郑彬摄

曹忠明大使强调，今年是中比建交50周年。50年来，中比友好合作关系稳步发展，其中地方合作和民间交流发挥了重要作用。中比两国在平等和相互尊重基础上开展互利合作，符合双方的根本利益。中国未来将扩大教育开放，并把教育置于国家发展全局的重要位置。希望中比双方抓住机遇，推进教育合作走深、走实。

比中教育机构在线签署职业教育领域合作备忘录。记者 郑彬摄

比利时驻广州总领事馆总领事杜律国（Luc Truyens）表示，比中双方在经济、文化等领域合作空间广阔，此次两国教育机构间的合作必将为进一步丰富双边关系做出积极贡献。比利时安特卫普应用科学与艺术大学植根于安特卫普这座充满活力、品味和文化的国际城市中，在相关领域形成了独特的风格和特色，必将成为优秀的合作者。此次签约仪式再次体现了比中双边关系中合作的特点，相信此次合作将最终使双方受益。

安特卫普应用科学与艺术大学校长帕斯卡尔表示，在比中建交50周年之际举办这样一场签约仪式意义重大。安特卫普应用科学与艺术大学的很多专业都在欧洲久负盛名。未来双方在联合项目研发、联合教育、国际会议、展览、演出等方面具有无限的合作潜力。希望此次签约仪式成为未来比中在职业教育领域开展富有成效的合作的开始。

比中教育机构在线签署职业教育领域合作备忘录。记者 郑彬摄

据悉，作为中比关系和人文交流的重要组成部分，中比两国近年来在教育交流与合作领域取得了许多新的成果。双方双向学生流动频繁，数量持续增长。在新冠疫情爆发前，中国在比留学生规模始终保持在3000人以上，而申请赴华长期学习的比利时学生也保持在每年百人以上的规模。作为比利时当地知名高校，安特卫普应用科学与艺术大学目前已与北京、上海、深圳、重庆等地八所中国教育机构建立了合作关系。此次签约将进一步推进其与中国粤港澳大湾区及海南当地高校间的合作。

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