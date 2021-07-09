务实推动中巴经济走廊高质量运行

携手构建新时代更加紧密的中巴命运共同体

国家发展改革委党组成员、副主任

中巴经济走廊联委会中方主席

宁吉喆

今年5月21日，中国国家主席习近平同巴基斯坦总统阿尔维就中巴建交70周年互致贺电。两国元首深刻总结了历经70年国际风云变幻考验而始终坚如磐石的两国互信和友谊，充分肯定了中巴经济走廊建设取得的显著成效，进一步阐明了发展中巴两国全天候战略合作伙伴关系的重大意义。习近平主席指出，“深化两国战略沟通和务实合作，推动中巴经济走廊高质量运行。”这为新时代中巴经济走廊建设指明了前进方向，注入了发展动能，坚定了我们将中巴经济走廊建成“一带一路”高质量发展的示范工程、携手构建新时代更加紧密的中巴命运共同体的信心。

一、中巴两国互信和友谊坚如磐石

习近平主席在贺电中指出，“中国和巴基斯坦是全天候战略合作伙伴，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持。两国互信和友谊历经70年国际风云变幻考验，始终坚如磐石。”70年来，中巴始终团结一致，互相支持，肝胆相照，患难与共，中巴两国人民情谊深厚，历久弥坚。

回望历史，中巴友谊独一无二，牢不可破，坚如磐石。早在2000多年前，丝绸之路就在我们两个古老文明之间架起了友谊的桥梁。中国汉代使节张骞、东晋高僧法显、唐代高僧玄奘的足迹都曾经到过印度河。1951年5月21日，中巴正式建交。巴基斯坦是最早承认新中国的国家之一，也是首个同新中国建立外交关系的伊斯兰国家。2015年4月21日，首次访巴的中国国家主席习近平在演讲中回顾了两国交往的历史：“建交以来，在两国历代领导人关心和培育下，在两国各界人士共同努力下，中巴建立了全天候友谊，开展了全方位合作。无论国际风云和两国国内局势如何变化，两国在涉及彼此核心利益问题上一贯相互理解、相互支持。这份情谊堪称独一无二。”70年来，中巴两国始终团结一致，相互信任，相互尊重，相互支持，同甘共苦，已发展成为全天候战略合作伙伴，两国政府和人民用行动诠释着“铁杆兄弟”的情谊。阿尔维在贺电中表示，“在习近平主席的坚强领导下，巴中关系比以往任何时候都更加强大、牢固和生机勃勃。”

立足当前，中巴经济走廊谱写新篇，“铁杆”情谊不断升华。作为共建“一带一路”的标志性项目，中巴经济走廊于2013年启动建设。6年前，习近平主席的倡议吹响了走廊大规模建设的集结号：“中巴经济走廊是中巴实现共同发展的重要抓手。我们要发挥走廊建设对两国务实合作的引领作用。”2015年，两国明确了以走廊建设为中心，以瓜达尔港、能源、基础设施建设、产业合作为重点的“1+4”合作布局。8年来，中巴经济走廊建设硕果累累，中国连续6年成为巴最大贸易伙伴，连续7年成为巴最大投资来源国，走廊累计为巴带来254亿美元直接投资，创造了7.5万个就业岗位。特别是面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国和巴基斯坦患难与共、真诚互助，两国“铁杆”情谊得到进一步升华。

走向未来，中巴携手构建新时代更加紧密的命运共同体，必将造福两国和两国人民。中国和巴基斯坦的友谊是肝胆相照的信义之交，休戚与共的患难之交，堪称国与国友好相处的典范。巴基斯坦人民将中巴友谊比喻为“比山高，比海深，比蜜甜”。中国人民则亲切地称巴基斯坦人民为“好朋友、好邻居、好伙伴、好兄弟”。面对百年变局和世纪疫情交织叠加、世界进入动荡变革期的复杂环境，深化中巴关系是两国同舟共济、共同发展的历史抉择。习近平主席高瞻远瞩、因应时势，提出“携手构建新时代更加紧密的中巴命运共同体”的宏伟愿景。这将指引中巴两国朝着命运共同体的方向阔步迈进。

二、中巴经济走廊建设取得显著成效

习近平主席在贺电中指出，“在双方共同努力下，中巴经济走廊建设取得显著成效，给两国人民带来重要福祉，为地区繁荣增添强劲动力。”中巴经济走廊是共建“一带一路”先行先试项目。中巴双方坚持共商共建共享，两国迅速构建起“1+4”合作布局。面对新冠肺炎疫情的严重冲击，巴基斯坦一大批外资项目停工、撤资，中方承诺“不撤中方人员、不裁巴方员工、不停项目建设”，确保走廊项目正常运营，中巴经济走廊建设“逆势飘红”，赢得了“巴铁”民心，成为共建“一带一路”的标志性项目。

瓜达尔港共建取得重大进展。在瓜达尔港、瓜达尔新国际机场、中巴友谊医院、职业技术培训学校、东湾快速路等项目现场，两国工人们挥洒汗水，干劲十足。2017年中巴博爱医疗急救中心顺利建成，2018年每天向瓜达尔市民供应30万加仑淡化水，2019年法曲尔中学投入使用，2020年累计建成8万平方米绿地。目前，瓜达尔港已经具备全作业能力。瓜达尔自由区依法享有23年免税优惠，投资吸引力进一步提升，一批优质企业落户自由区。阿富汗转口贸易业务获批并有序开展。瓜达尔港正朝着物流枢纽和产业基地的目标稳步迈进。

能源工程见到明显成效。萨希瓦尔、卡西姆港等电厂克服疫情困难保持正常生产，发电量占巴基斯坦全国电力供应1/3，改变了巴电力短缺的状况，为稳定巴经济社会发展作出突出贡献。默蒂亚里—拉合尔高压直流输电项目建成投用。卡洛特、苏基克纳里等重大水电项目坚持施工，工程进度稳步推进。科哈拉、帕坦等水电项目成功签署购电协议。

基础设施发挥重要作用。“中巴友谊路”喀喇昆仑公路二期升级改造项目（赫韦利扬—塔科特段）竣工，2020年7月底全线通车，原本五个半小时的车程缩短至不到两个小时。巴基斯坦首条城市轨道交通拉合尔橙线项目竣工通车并实现商业运营。走廊最大交通基础设施项目白沙瓦—卡拉奇高速公路（苏库尔—木尔坦段）竣工并通车。“中巴传统友谊必然像喀喇昆仑公路一样越走越宽广。”三大交通项目“逆势竣工”赢得巴各界广泛好评。

产业合作有了新的突破。走廊标志性产业合作项目拉沙卡伊特别经济区举行启动仪式，基础设施建设、招商引资等工作稳步推进。伊克巴尔工业园的中资企业生产防护服等物资，有力支持巴方抗疫。中巴跨境光缆项目完工并交付运营。在走廊农业合作框架下，中方向巴方援助大量灭蝗物资，助巴有效控制蝗灾。

中巴经济走廊建设在疫情期间的出色表现，有力提振了巴恢复经济的信心，生动诠释了中巴全天候战略合作伙伴关系的内涵。中巴经济走廊成为“一带一路”重大项目成功统筹防疫与生产的标杆，向全世界展示了共建“一带一路”的强大生命力。

三、务实推动中巴经济走廊高质量运行

中巴经济走廊建设已经进入新的发展阶段。我们将认真落实两国元首的重要指示精神，以中巴建交70周年为契机，紧扣“1+4”合作布局，务实推动中巴经济走廊高质量运行，打造“一带一路”高质量发展的示范工程，携手构建新时代更加紧密的中巴命运共同体。

倾心建设健康走廊。战疫仍在进行，健康乃走廊之基。面对疫情，两国政府和人民互帮互助、共克时艰。中巴开展疫苗联合生产，在中国康希诺生物公司的帮助下，巴基斯坦国立卫生研究院成功在本土生产新冠疫苗。我们将坚持人民至上、生命至上，加大疫苗、防疫物资等援助，在传染病防控、公共卫生、传统医药等领域拓展合作，共同护佑人民生命安全和身体健康，加快建设更紧密的卫生合作伙伴关系。

积极打造产业走廊。产业合作是“1+4”合作布局的重中之重，也是增强巴“造血”功能的必由之路。巴基斯坦是2亿多人口大国，实现工业化至关重要。巴基斯坦正处于工业化初期，市场巨大，机遇难得。我们将鼓励和支持更多中方企业尤其是制造业企业，赴巴投资兴业、带动就业、出口创汇、创造税收，促进技术进步，加快建设中巴产业走廊。

加快畅通贸易走廊。贸易兴廊，持续繁荣。2020年1月1日，中巴自贸协定第二阶段议定书正式生效后，两国贸易自由化水平大幅提高。根据中国商务部的统计，2020年中国自巴进口21.2亿美元，同比增长17.5%。我们将坚持贸易畅通，大力推动贸易和投资自由化便利化，不断降低贸易和投资成本，扩大巴国产品进口，加快实现国际贸易平衡，建设更紧密的贸易伙伴关系。

精心构建数字走廊。数字化是时代潮流。我们将抓住新一轮科技革命和产业变革的历史机遇，大力发展数字经济，加强数字技术领域的交流合作，加强新基建、移动支付、电商网络、智能电网、智能工厂、数字电视的建设，共同打造数字走廊，努力把走廊建设成为“数字丝绸之路”的样板。

推动形成绿色走廊。共同倡导“绿水青山就是金山银山”的理念，加强绿色基建、绿色能源、绿色金融、绿色农业、绿色森林等领域合作，促进绿色投资，共建国际低碳循环园区，让绿色切实成为共建中巴经济走廊的底色，加快建设更紧密的绿色发展伙伴关系，共同打造中巴低碳走廊。

(责编：刘洁妍、燕勐)