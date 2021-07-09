人民网布鲁塞尔7月8日电 （记者张朋辉）联合国人权理事会第47届会议正在瑞士日内瓦举行，中国多家社会组织以书面发言方式参会，积极讲述中国在保障特定群体权利、推动少数民族地区发展进步以及加强国际交流合作等方面的成功实践，分享中国经验。

坚持推动发展，让人人充分享有人权

中国老龄协会代表指出，中国致力于实现人人共享发展成果，新冠肺炎疫情发生以来，中国政府、医疗卫生机构、养老机构、社区、家庭、个人积极行动，以实际举措切实保障了老年人的福祉与安全。

北京新阳光慈善基金会表示，随着中国经济的发展，中国正加快建成包括基本医疗保险、大病保险、商业保险、医疗救助等在内的多层次的医疗保障体系，有效保障人民生命权、健康权。中国社会组织愿同世界卫生组织、国外非政府组织加强合作，努力提升世界各国人民的医疗卫生水平。

“联合国《儿童权利公约》将保护儿童‘尊严权利’置于首位，为我们开展儿童性教育奠定了坚实基础。"北京青爱教育基金会在发言中表示，在中国政府、社会公众和国际组织的支持下，中国青爱工程积极开展青少年艾滋病防治和性教育工作，在保护儿童尊严权利方面取得了显著成就。联合国艾滋病规划署充分认可其探索的“性教育防艾模式”，并倡导在全世界推广。

坚定维护民族团结，推动少数民族地区繁荣发展

中国积极推动少数民族和民族地区发展，保护和传承少数民族优秀传统文化，积极改善少数民族群众生活，少数民族地区经济社会发展获得了前所未有的进步。

“中国已实现现行标准下近1亿农村贫困人口全部脱贫。中国西藏的一些减贫经验值得向世界推广。”中国少数民族对外交流协会在发言中认为，西藏扶贫减贫成就是中国扶贫政策在民族地区的成功实践。更重要的是，由于采取了因地制宜的措施，西藏地区经济社会发展与生态环境保护、民族文化传承相互促进。

在新疆少数民族就业和劳动权益保障问题上，该协会表示，中国有关法律法规和政策措施能够保障新疆各族群众劳动就业的合法权利。新疆自治区党委、政府把促进劳动就业视为最大的民生，实施了积极的劳动就业保障政策，当地少数民族群众就业规模不断扩大，就业质量显著提升，劳动保障持续加强。

坚持以合作促发展，以发展促人权，共同构建人类命运共同体

“民心相通是‘一带一路’建设的重要内容和人文基础。”中国民间组织国际交流促进会在发言中分享了实施“丝路一家亲”行动的故事，指出该行动开展两年多来，始终坚持以人民为中心的发展思想，秉持共商共建共享原则，为增进相互了解和友谊、推动各国经济社会发展贡献了民间力量。特别是新冠肺炎疫情爆发以来，“丝路一家亲”发起民间抗疫共同行动，在60余国实施超过100个国际抗疫合作项目，为全球抗疫凝聚起强大合力。

北京市民间组织国际交流促进会在发言中表示，中国青年致力于实现世界和平与发展，积极开展国际交流与合作，已经成为一张靓丽的中国名片。面向未来，中国青年愿在联合国框架下，加强同世界各国青年在民生和人权保障等方面的合作，为构建人类命运共同体贡献更多青年力量。

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