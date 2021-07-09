日本政府一名高级别官员7日说，首都东京最近两周新冠疫情反弹，日本政府或再次宣布东京进入防疫紧急状态。

东京如果再次进入紧急状态，无疑将影响东京奥林匹克运动会所允许现场观众的规模。按消息人士说法，为防止疫情蔓延，东京奥运会或将“空场”举办。

【商讨后决定】

共同社以这名熟悉情况的政府人士为消息源报道，日本政府打算再次宣布东京进入防疫紧急状态。

东京、大阪等9个都道府县实施的防疫“重点措施”定于11日到期，然而东京等地近期疫情反弹。

日本首相菅义伟说，他8日将听取公共卫生专家的意见，然后作决定。日本政府的防疫政策将决定即将举办的东京奥运会是否会有本土观众现场观赛。

日媒报道，日本政府宣布东京进入紧急状态将意味着东京奥运会没有现场观众。按《日本经济新闻》说法，东京即将施行的紧急状态将持续至8月22日。《产经新闻》报道，东京周边地区的防疫“重点措施”将延期。防疫“重点措施”相当于“准紧急状态”。

东京奥运会定于7月23日至8月8日举办，部分赛事将在东京周边地区举办。

路透社报道，日本政府官员8日或9日将与国际奥委会主席托马斯·巴赫和东京奥组委官员会面，商讨本土观众现场观赛事宜。

日本内阁官房长官加藤胜信本周早些时候说，按菅义伟先前说法，奥运会可能以“空场”形式举办。执政党自由民主党一名成员告诉路透社记者：“从政治上讲，（东京奥运会）没有现场观众如今无法避免。”

【疫情再趋紧】

菅义伟7日与厚生劳动大臣田村宪久、日本政府分管新冠疫情对策的经济再生担当大臣西村康稔等内阁成员开会。他会后告诉媒体记者：“东京（新冠）感染人数呈增多趋势，我们将采取一切必要举措遏制新冠病毒传播。”

东京7日报告新增确诊病例920例，为5月中旬以来单日新增确诊最多。

7日早些时候，大阪府要求中央政府维持当地防疫“重点措施”。尽管大阪新增确诊病例较疫情峰期显著减少，但病例降幅近期放缓。由于高传染性的德尔塔毒株蔓延，大阪府多名政府官员担忧疫情“极有可能”反弹。

日本政府新冠疫情专家小组组长尾身茂先前告诉国会一个公共卫生委员会，7月初至9月是日本抗疫关键阶段，东京奥运会最好以“空场”方式举办，同时尽可能减少奥运会参与人数对防控疫情至关重要。（包雪琳）（新华社专特稿）

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