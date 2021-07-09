韩国中央防疫对策本部8日通报，截至当天零时，韩国过去24小时新增新冠确诊病例1275例，创疫情去年暴发以来单日确诊病例数新高。

据韩联社报道，8日通报的新增病例中，本土病例1227例，境外输入48例。中央防疫对策本部说，新增病例中约80%来自首尔及周边地区、即首都圈，而新增病例攀升的原因之一是大多数二三十岁的年轻人未接种新冠疫苗。

8日通报的新增病例数是韩国去年1月20日报告首个新冠确诊病例以来单日确诊最高值，也是韩国首次连续两天新增超过1200例。

中央防疫对策本部7日通报新增病例1212例，其中本土病例1168例。

韩国目前已有1544万人接种第一剂新冠疫苗，占总人口约30%。549万人已完成新冠疫苗接种，占总人口近11%。

鉴于对第四波疫情担忧加剧，韩国卫生部门7日决定首都圈现行的二级响应措施将延续一周至14日，并提醒说疫情如果得不到控制，将实施更严格的防控措施。

二级响应措施包括禁止5人以上私人聚会，餐厅、咖啡馆等餐饮场所每晚10时以后禁止堂食。

韩国迄今累计确诊164028例，累计死亡2034例。（陈丹）【新华社微特稿】

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