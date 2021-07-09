世界卫生组织最新数据显示，在194个世卫组织成员中，新冠变异病毒德尔塔毒株已经在104个国家和地区传播。世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克·瑞安7日敦促各国在解除防疫限制时应高度谨慎。

德尔塔毒株最早于2020年10月在印度发现，眼下正在全球范围内加速传播。

澳大利亚新南威尔士州8日报告单日新增38例本土新冠确诊病例，为今年以来单日新增病例数最高。由于德尔塔毒株传染性强，新州首府悉尼延长“封城”一周，并预估悉尼新增病例将进一步攀升。

德尔塔毒株同样导致英国新冠确诊病例增长速度加快。英国7日报告新增确诊病例32548例，是1月23日以来单日新增病例数最高值。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所7日报告单日新增病例985例，较一周前单日新增病例增加177例。德尔塔在德国已经成为主要流行毒株，并持续迅速蔓延。截至6月底，59%的新增病例感染这一毒株。

法国政府发言人加布里埃尔·阿塔尔同日说，德尔塔毒株感染病例目前占法国新增病例40%左右，三周前，这一比例为10%。“这种变异毒株危险且传播速度快，无论它出现在哪里，都会毁掉这个夏天。”

根据美国疾病控制和预防中心数据，截至6日，美国过去七天单日平均新增新冠病例超过1.38万例，较两周前增长21%。截至3日的两周内，约52%的新增病例感染德尔塔毒株。

因担忧德尔塔毒株传播，韩国、日本等同样加强防疫措施。然而，一些欧洲国家放宽了旅行限制，印度各州也放松封锁。按照英国政府计划，英格兰地区本月19日将彻底解封。

世卫组织卫生紧急项目执行主任瑞安7日在瑞士日内瓦世卫组织总部召开的记者会上说，认为世界各地所有人都已得到保护、一切已恢复正常，这在现阶段是非常危险的想法，无论是在欧洲还是其他地区。

“我们敦促各国政府不要丢掉已经取得的（抗疫）成果。”他说。

世卫组织同时敦促美国、瑞士等正在为12岁至15岁儿童接种疫苗的国家暂停这一进程，转而把这部分疫苗捐赠给“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX），以使低收入国家医务人员和老年人能获得疫苗。

世卫组织疫苗专家安·林德斯特兰德说：“现在受新冠疫情重创的不是儿童群体，而是成年人和其他高风险人群。”（刘曦）（新华社专特稿）

(责编：张信凤、燕勐)