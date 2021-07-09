新华社华盛顿7月8日电（记者刘品然）美国总统拜登8日表示，美国在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。

拜登当天下午在白宫就阿富汗撤军问题发表讲话说，撤军正在有序、迅速地进行。他称美军在阿富汗不是搞“国家建设”，美军已实现了反恐目标，阿富汗人民有责任决定自己国家的未来以及如何管理国家。

拜登说，美国将继续对阿政府和安全部队提供援助，并与阿国内各方和国际社会合作以实现阿富汗和解。针对媒体相关提问，拜登表示，美情报部门并未得出美军撤出后阿政府可能“垮台”的评估结论，他相信阿安全部队具备维护政府的作战能力。

美军中央司令部6日表示，驻阿美军的撤军计划已完成超过90%。五角大楼发言人柯比2日说，美军未来将在阿富汗维持少量驻军以保护美外交人员，支持阿首都喀布尔国际机场的安保，继续为阿安全部队提供建议并支持美方反恐行动。据美国媒体此前报道，美军约650人将继续留在阿富汗保护美外交人员。

拜登今年4月宣布，驻阿美军5月1日开始撤离，9月11日前完全撤出。近来，阿富汗国内袭击事件不断，安全形势日趋恶化。

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