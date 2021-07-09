新华社塞尔维亚博尔7月8日电（记者石中玉）塞尔维亚副总理兼矿业和能源部长米哈伊洛维奇8日在塞东部一村庄出席中资企业向当地供水系统捐赠仪式上说，中资企业的捐赠将改善当地村民的生活条件。

梅托夫尼察村位于塞尔维亚东部城市博尔市以南约10公里，尚没有自来水供应。中资企业塞尔维亚紫金矿业有限公司8日与博尔市政府以及承建方代表共同签署合同，为当地修建自来水供水系统。米哈伊洛维奇、博尔市长米利基奇、中国驻塞尔维亚大使馆经商参赞刘恺等出席捐赠签约仪式。

米哈伊洛维奇表示，当天的捐赠仪式体现了中资企业帮助当地民众改善生活的一面。当地的供水、供电系统以及道路将得到完善，在乡村学校就读的数百名学生的生活条件将得到改善，他们将拥有更多的就业机会。

米利基奇说，梅托夫尼察村将于11月前开通自来水。自紫金矿业公司在博尔投资以来，当地税收持续增长，数千人的就业得到保障，他对中国企业表示感谢。

刘恺表示，梅托夫尼察村供水项目再次彰显了中国企业的社会责任。中国大使馆将密切关注并支持相关项目的落实，希望每一名塞尔维亚人都能享受到中塞合作共建“一带一路”带来的好处。

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