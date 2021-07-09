人民网7月9日布鲁塞尔电 （记者郑彬）当地时间8日，欧洲议会通过所谓涉港决议。对此，中国驻欧盟使团发言人予以了强烈驳斥。

发言人表示，欧洲议会有关决议颠倒黑白，公然违背国际关系基本准则和法治精神，粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对。香港国安法实施一年多以来，香港法治秩序恢复，市民生活安宁，营商环境更加优良，发展重回正轨，得到了包括香港同胞在内的全体中国人民的拥护和支持。90余国在联合国人权理事会上支持中方在涉港问题上的正义立场。

发言人强调，香港是法治社会，法律面前人人平等，任何人都没有法外特权。香港警方严格依法对涉嫌危害国家安全的个人和公司采取行动，是打击犯罪、维护法治与社会秩序的正义之举，与言论和新闻自由没有丝毫关系。

发言人重申，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。我们正告有关机构，中国维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移。任何外部势力干预香港事务的企图都不会得逞！鼓吹制裁，必然会搬起石头砸自己的脚。

发言人表示，中方坚决反对将体育运动政治化。出于政治动机，试图干扰、阻碍、破坏北京冬奥会的筹办和举行是非常不负责任的，损害的是各国运动员的利益和国际奥林匹克事业。包括许多国家政府、奥委会以及国际奥委会在内的国际社会各界都明确反对这种错误做法。

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