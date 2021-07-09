新华社雅加达7月8日电 印度尼西亚国家抗灾署8日发布的疫情数据显示，该国较前一日新增新冠确诊病例38391例，新增病例数连续4天创疫情暴发以来新高，累计确诊2417788例。中国驻印尼大使馆日前发布公告，提醒在印尼的中国公民防范疫情。

数据显示，印尼8日新增死亡病例852例，是疫情暴发以来第二高水平，仅次于7日的1040例，累计死亡63760例。首都雅加达特区是印尼疫情重灾区，累计确诊病例数居印尼所有省级行政区首位。

数据还显示，截至8日印尼共有3486.1万人至少接种了一剂新冠疫苗，其中1462.3万人完成两剂接种。印尼政府计划到明年3月前为全国70%的人口完成疫苗接种。

6月以来，印尼新冠疫情蔓延加速，新增确诊病例大幅上升。印尼政府此前宣布，6月1日至7月20日在所有行政区实施小规模公共活动限制措施，但这些措施未能有效遏制疫情。印尼总统佐科7月初又宣布，7月3日至20日间在爪哇岛和巴厘岛实施紧急公共活动限制措施。

佐科8日在社交媒体上说，当前新增确诊病例大幅攀升，全国上下必须团结一致，共同应对。他还要求全国的省县市等地方行政长官亲自查看当地疫情形势，检查氧气储备、隔离病床等医疗设备设施是否供应充足等。

中国驻印尼大使馆6日在官方微信公众号上发布公告，提醒旅居印尼以及短期来访的中国公民不断提升防疫意识、严守防疫行为准则、尽量居家办公生活、积极响应“春苗行动”等。

(责编：张信凤、燕勐)