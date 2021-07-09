人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

中巴建交70周年研讨会在伊斯兰堡闭幕

2021年07月09日08:20 | 来源：新华社
小字号

　　新华社伊斯兰堡7月8日电（记者李浩）中国与巴基斯坦建交70周年研讨会8日在巴基斯坦首都伊斯兰堡闭幕。巴国民议会副议长卡西姆·苏里在致辞中称赞中国取得的非凡成就，表示巴中友谊历久弥坚，巴基斯坦正在学习中国的发展经验。

　　苏里在闭幕式上致辞时表示，在中国共产党领导下，中国过去数十年里在经济发展、脱贫攻坚等领域取得非凡成就。

　　他说，巴中经济走廊对巴经济发展和民生改善意义重大，同时也有利于整个地区的互联互通和发展繁荣。

　　中国驻巴大使农融致辞说，建交70年来，平等相待、相互尊重、互帮互助一直是中巴关系的底色，双方始终坚定支持彼此核心利益和重大关切。

　　他说，中方愿秉持互利共赢、开放包容原则，同巴方合作高质量推进中巴经济走廊建设，帮助巴方推进工业化、城市化和数字化进程，早日实现“新巴基斯坦”愿景。

　　巴基斯坦食品安全与研究部长赛义德·伊马姆、巴参议院国防委员会主席穆沙希德·侯赛因等出席了闭幕式。

　　为期两天的中巴建交70周年研讨会7日在伊斯兰堡开幕。研讨会由巴基斯坦智库巴中学会主办，两国专家学者、企业界人士等在研讨会上就中巴关系、经济合作、人文交流和地区局势等展开了深入讨论。

(责编：张信凤、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部