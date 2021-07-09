新华社伊斯兰堡7月8日电（记者李浩）中国与巴基斯坦建交70周年研讨会8日在巴基斯坦首都伊斯兰堡闭幕。巴国民议会副议长卡西姆·苏里在致辞中称赞中国取得的非凡成就，表示巴中友谊历久弥坚，巴基斯坦正在学习中国的发展经验。

苏里在闭幕式上致辞时表示，在中国共产党领导下，中国过去数十年里在经济发展、脱贫攻坚等领域取得非凡成就。

他说，巴中经济走廊对巴经济发展和民生改善意义重大，同时也有利于整个地区的互联互通和发展繁荣。

中国驻巴大使农融致辞说，建交70年来，平等相待、相互尊重、互帮互助一直是中巴关系的底色，双方始终坚定支持彼此核心利益和重大关切。

他说，中方愿秉持互利共赢、开放包容原则，同巴方合作高质量推进中巴经济走廊建设，帮助巴方推进工业化、城市化和数字化进程，早日实现“新巴基斯坦”愿景。

巴基斯坦食品安全与研究部长赛义德·伊马姆、巴参议院国防委员会主席穆沙希德·侯赛因等出席了闭幕式。

为期两天的中巴建交70周年研讨会7日在伊斯兰堡开幕。研讨会由巴基斯坦智库巴中学会主办，两国专家学者、企业界人士等在研讨会上就中巴关系、经济合作、人文交流和地区局势等展开了深入讨论。

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