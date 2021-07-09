这是7月8日拍摄的马来西亚吉隆坡空荡的街道。新华社发（张纹综 摄）

新华社吉隆坡7月8日电（记者林昊 朱炜）马来西亚卫生部8日公布的数据显示，截至当天中午12时，该国过去24小时新增新冠确诊病例8868例，累计确诊808658例；新增死亡135例，创疫情暴发以来单日新增死亡病例数新高，累计死亡5903例。

数据显示，新增确诊病例中，超过一半来自首都吉隆坡和雪兰莪州。马来西亚卫生部表示，两地新增病例上升是因为实施了“加强行动管制令”，医护人员得以对居民实施集中筛查。政府已决定设置更多方舱医院、加护病房等，并投入更多人力进行救治。

7月8日，一名送餐员从马来西亚吉隆坡的街上走过。新华社发（张纹综 摄）

马来西亚此前在全国实施“全面封锁”措施，除必要服务部门外，暂停经济和社会活动。但吉隆坡和雪兰莪州疫情数据依然居高不下，政府因此决定本月3日起在吉隆坡和雪兰莪州两地的多个地区实施为期14天的“加强行动管制令”。

在“加强行动管制令”实施范围内，所有出入口均由警方控制，居民原则上不得出门，每户仅允许一人在规定范围内购买生活必需品。

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