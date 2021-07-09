人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

马来西亚累计新冠确诊病例超过80万

2021年07月09日08:18 | 来源：新华社
小字号

　　这是7月8日拍摄的马来西亚吉隆坡空荡的街道。新华社发（张纹综 摄）

　　新华社吉隆坡7月8日电（记者林昊 朱炜）马来西亚卫生部8日公布的数据显示，截至当天中午12时，该国过去24小时新增新冠确诊病例8868例，累计确诊808658例；新增死亡135例，创疫情暴发以来单日新增死亡病例数新高，累计死亡5903例。

　　数据显示，新增确诊病例中，超过一半来自首都吉隆坡和雪兰莪州。马来西亚卫生部表示，两地新增病例上升是因为实施了“加强行动管制令”，医护人员得以对居民实施集中筛查。政府已决定设置更多方舱医院、加护病房等，并投入更多人力进行救治。

　　7月8日，一名送餐员从马来西亚吉隆坡的街上走过。新华社发（张纹综 摄）

　　马来西亚此前在全国实施“全面封锁”措施，除必要服务部门外，暂停经济和社会活动。但吉隆坡和雪兰莪州疫情数据依然居高不下，政府因此决定本月3日起在吉隆坡和雪兰莪州两地的多个地区实施为期14天的“加强行动管制令”。

　　在“加强行动管制令”实施范围内，所有出入口均由警方控制，居民原则上不得出门，每户仅允许一人在规定范围内购买生活必需品。

(责编：张信凤、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部