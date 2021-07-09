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中国、俄罗斯、叙利亚等在人权理事会对澳大利亚侵犯人权行为表示关切

2021年07月09日08:12 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布鲁塞尔7月8日电 （记者张朋辉）7月8日，联合国人权理事会第47届会议审议澳大利亚第三轮国别人权审议报告。中国、俄罗斯、叙利亚等国和联合国难民署代表对澳大利亚侵犯人权行为表示关切。

中国常驻联合国日内瓦代表团蒋端公使发言表示，中方对澳大利亚严重侵犯人权行径深表关切，澳大利亚军人在海外军事行动中滥杀平民，犯下严重战争罪行，至今仍逍遥法外。澳大利亚在第三国设立离岸拘留中心，大量移民、难民和寻求庇护者被长期甚至无限期强制关押，其基本人权受到侵犯。澳大利亚国内针对非洲裔、亚洲裔等少数族裔和穆斯林、土著人的长期性系统性歧视、仇恨犯罪十分严重。澳大利亚频频出于政治目的，散布虚假信息，以人权为借口干涉别国内政。中方敦促澳大利亚以参加国别人权审议为契机，正视和反思自身严重人权问题，立即停止各种侵犯人权行为，采取切实措施保护人权。

俄罗斯代表表示，俄关切澳大利亚对待土著人、移民的政策和设立移民拘留中心等做法，澳大利亚政府还干扰对澳士兵在阿富汗战争罪行的调查。

叙利亚代表指出，国际社会需立即采取行动，追究澳大利亚军队在海外犯下的战争罪行，使受害者获得救济，防止悲剧重演。

联合国难民署代表指出，澳大利亚需重新审视其任意和无限期拘留寻求庇护者、难民和无国籍者的政策，切实保障上述人员基本权利。

(责编：崔译戈、常红)

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