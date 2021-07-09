在马尔代夫首都马累附近的胡鲁马累医院，当地老人（右）成功接受手术后，竖起大拇指感谢中国眼科医疗队。

新华社发

在菲律宾西岭热带杂交水稻研究中心的试验田内，中国杂交水稻育种专家（中）和当地农民一起查看水稻生长情况。

菲律宾西岭热带杂交水稻研究中心供图

国家电网巴西控股公司参与投资建设了巴西美丽山一期特高压直流输电工程，图为该工程受端换流站伊斯特雷都站。

国网巴控公司供图

在科特迪瓦的乡村，四达时代聘用的当地工作人员正在调试卫星电视接收器。

本报记者 万 宇摄

埃及前总理伊萨姆·沙拉夫

“中国不断创造新的发展奇迹”

本报记者 周 輖 杜一菲

“中国建立并不断完善中国特色社会主义制度和国家治理体系，走出一条符合国情的现代化道路。在中国共产党领导下，中国不断创造新的发展奇迹。”埃及前总理伊萨姆·沙拉夫日前在接受本报记者采访时表示，短短几十年间，中国改变落后面貌，稳步发展成为世界第二大经济体，“这样的奇迹，激励许多其他国家积极探索适合自身特点的发展道路”。

2014年以来，沙拉夫访问中国超过30次。在海上丝绸之路起点福建感受海运发展，在宁夏参观有近500年历史的纳家户清真寺，到山东考察新能源汽车企业……“每次访问都能感受到中国的‘变与不变’。变化的是日新月异的城乡面貌，不变的是对中华优秀传统文化的弘扬和对道义的坚守。”

喜爱中国音乐、常听《茉莉花》，办公室里摆放着古筝、剪纸、折扇……沙拉夫对中国文化有着浓厚的兴趣。他赞叹中医“养生治未病”的理念，多次体验中医疗法，并表示“要把中医带回埃及”。在敦煌参加中医药文化和健康产业国际论坛时，其名下基金会还与当地卫生部门签署合作备忘录，旨在推动中医进入埃及市场，为更多埃及民众提供健康服务。

2016年4月，沙拉夫在银川参加了由中共中央对外联络部主办的中国—阿拉伯国家政党对话会。沙拉夫在致辞中引用埃及古谚语“出门在路上靠朋友”，称现在既有“朋友”也有“路”：朋友就是中国和中国共产党，中国共产党领导中国取得的巨大发展成就和丰富实践为阿拉伯国家政党带来启迪、树立典范；路是共建“一带一路”，中方倡导的共建“一带一路”是阿中深化合作的发展共赢之路。

“一带一路”倡议与埃及“2030愿景”实现对接，促成了埃国家电网改造、新行政首都中央商务区、斋月十日城市郊铁路等大型基础设施建设项目，中埃泰达苏伊士经贸合作区成为苏伊士运河经济区的重要产业区。“‘一带一路’倡议对世界各国经济社会发展起到了积极作用。”沙拉夫在埃及举办过多场宣介“一带一路”倡议的讲座。在他看来，“一带一路”倡议是推动世界各国，尤其是发展中国家多边合作的创新模式，为促进国际合作、实现共同发展带来新前景。

近年来，随着经济发展、人口规模扩大，埃及的能源短缺问题日益突出。沙拉夫表示，脱贫对于埃及和很多国家来说都是重要目标。埃及光照充足，可再生能源发展潜力巨大，但面临技术与资金等难题。中国通过技术革新降低建设成本，积累了丰富的光伏扶贫经验，借鉴中国的光伏技术发展经验非常重要。如今，沙拉夫的期盼正在变为现实——在中国企业和技术的助力下，本班光伏产业园在埃及南部的阿斯旺沙漠上拔地而起，成为世界最大光伏产业园之一；埃及本土制造的第一块光伏太阳能电池板，也于2019年5月从中埃可再生能源实验室下线。

2020年初，在中国人民抗击疫情的关键时刻，沙拉夫第一时间向中方发来慰问视频，赞赏中方的出色应对，表达对中国人民战胜疫情的坚定信心。沙拉夫表示，面对困难和危机时，中国共产党总能展现出强大的动员力和凝聚力。“能够获得人民的衷心拥护，我认为这源于中国共产党以人民为中心的发展思想。”

沙拉夫指出，中国在经济社会等方面取得的卓越成就给人民带来了实实在在的获得感。收入稳步提高，生活持续改善，教育、医疗、交通等不断发展进步；打赢脱贫攻坚战，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标；在短时间内成功应对疫情带来的挑战，加快恢复经济等，都是中国共产党“以人民为中心”的生动体现。

“在中国共产党成立100周年之际，我谨向中国共产党、中国政府和中国人民致以热烈祝贺。”采访中，沙拉夫送上祝福：“期待中国共产党在下一个百年再创佳绩；期待中国人民继续团结努力，实现中国梦。”

阿根廷共产党总书记维克托·科特

“这是一条有特色的发展道路”

本报记者 姚明峰 屈 佩

“坚持以马克思主义为指导，同时充分考虑中国社会的特点，中国共产党带领中国人民在经济、社会、文化、教育、卫生等领域取得了巨大成就。这是一条有特色的发展道路，我们对此高度评价。”阿根廷共产党总书记维克托·科特多年来一直关注着中国的发展，认为中国特色社会主义制度在解决人类共同面临的发展问题上，展现了显著优势。“中国的探索和实践，符合本国的实际，同时为丰富和发展马克思主义作出了重要贡献。”

科特1944年出生，父母都是阿根廷共产党人，他儿时有机会观看了中国的革命影片，了解到中国共产党带领中国人民进行的伟大革命斗争，对中国共产党和中国人民的革命斗争精神由衷钦佩。科特表示，在中华人民共和国成立之初，西方曾有人断言中国共产党解决不了中国人的吃饭问题，如今中国用自身的发展彻底驳斥了这一言论。“近年来，中国在减贫、科技创新、应对新冠疫情等各方面，都取得了非凡的成就。”

在科特看来，中国共产党在不同历史时期，都善于把理论创新和自主探索发展道路相结合。“其中最重要的一点，是这些创新与探索始终从中国人民和世界人民的利益出发。”科特认为，理论与实际相结合，坚持一切从人民利益出发，这是值得世界各国学习和借鉴的重要经验。

科特表示：“只有坚持中国共产党的领导，才能真正把人民的利益落到实处。这一点十分重要。”中国共产党不断加强思想和组织建设并致力于持续改善人民生活，“赢得了人民的衷心拥护”。正因如此，“面对疫情挑战，在一个人口众多、幅员辽阔的国家，在中国共产党领导和组织下，中国人民自觉遵守各项防疫措施，卓有成效地迅速控制住疫情”。

长期以来，阿根廷共产党和中国共产党在相互尊重、团结互助的基础上不断推动双方关系发展。近年来，科特多次访华，2017年受邀参加中国共产党与世界政党高层对话会，2018年受邀参加纪念马克思诞辰200周年专题研讨会。回忆起访华的经历，科特说自己看到了与儿时观看的电影中完全不一样的中国，短短几十年，中国实现了跨越式发展，人民生活幸福、经济文化繁荣。他说，在北京街头，既能看到历史悠久的传统建筑，也能感受到高科技的现代生活方式，高铁、移动支付的广泛应用给人们带来了极为便利的生活。

科特认为，在中国共产党的领导下，中国在加快自身发展的同时，也不断为世界人民的福祉而努力。中国倡导构建人类命运共同体理念，以共建“一带一路”的实际行动，为拉美和世界各国的发展创造了机遇。科特表示：“在中国共产党建党百年之际，向中国共产党和中国人民致以兄弟般的祝福，期待中国为人类发展开辟更加光明的前景。”

世界和平理事会主席索科罗·戈梅斯

“维护世界和平与安全的重要力量”

本报记者 李晓骁

“在中国有一首广为传唱的歌曲《没有共产党就没有新中国》，现在可以说，没有共产党，就没有中国实现全面摆脱贫困。”世界和平理事会主席索科罗·戈梅斯日前接受本报记者采访时说，中国脱贫攻坚所取得的伟大成就，是中国的，也是世界的。在访问中国时，她深刻感受到了中国共产党以人民为中心的发展思想、各级党组织和党员认真踏实的工作作风、中国人民的勤劳勇敢。改革开放以来，中国的减贫人口占到全球同期减贫人口的70%以上，有力推动了全球减贫事业和人权进步，也为世界和平与发展作出了巨大贡献。

戈梅斯表示：“中国没有照搬西方发展模式，而是走出了一条符合本国实际的独立自主的发展道路”，坚持走中国特色社会主义道路，是中国取得非凡成就、人民生活水平不断提高的关键，也是中国共产党带领中国人民走向繁荣富强、实现中国梦的必由之路。

戈梅斯曾担任巴西众议员，自2008年至今，一直担任世界和平理事会主席。她多次访问中国，2008年北京奥运会前夕她曾到访北京，“当时北京奥运会的主题口号‘同一个世界，同一个梦想’，充分体现了中国开放包容、热爱和平的气质。”戈梅斯说。

“中国共产党是维护世界和平与安全的重要力量。”戈梅斯说，从世界反法西斯战争到应对新冠肺炎疫情，中国共产党都致力于维护世界和平、促进全人类共同的福祉。“特别是，习近平主席提出的构建人类命运共同体理念，已经成为新时代中国对外交往的一面旗帜，为维护全球多边合作、人类和平发展作出了重大贡献，为建设一个更加公平、正义、繁荣的世界贡献了中国智慧。”

当前，新冠疫情仍然在全球蔓延，拉美是受疫情影响最严重的地区之一。“从口罩、氧气、医用器具到新冠疫苗，中国向拉美提供了巨大帮助。”戈梅斯说，“中国向巴西提供了大量防疫物资，巴西目前使用的疫苗和制造疫苗的活性成分绝大多数来自中国。”中国积极履行将新冠疫苗作为全球公共产品的承诺，展现了负责任大国的胸怀和担当，是践行人类命运共同体理念的生动体现。

“今年是中国共产党成立100周年，我衷心祝贺中国共产党，祝贺中国人民。”戈梅斯坚信，中国共产党能够肩负历史使命，实现中华民族伟大复兴的中国梦，不断推动构建人类命运共同体，与国际社会一道促进世界的和平安全和共同繁荣。

南非非国大副总书记杰西·杜尔蒂

“中国为发展中国家树立典范”

本报记者 邹 松

“经过改革开放40多年奋斗，中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，7亿多人摆脱贫困，人民生活祥和，社会大局稳定。中国为发展中国家树立典范。”日前，南非非国大副总书记杰西·杜尔蒂在接受本报记者采访时表示，中国取得的辉煌成就极大鼓舞了非洲国家走自立自强发展道路的信心。

“早在南非反种族隔离斗争时期，中国共产党和中国人民就坚定支持南非人民的正义事业。南中建交以来，两国在政治、经贸、人文交往、党际交流方面取得长足发展。”杜尔蒂说，中国共产党在为人民谋幸福的事业中取得伟大成就，展现了中国共产党把理论与实践相结合、根据实际情况及时调整方针政策的能力。“中国成功走出一条适合自身特点的发展道路，也坚定了南非探索适合自己的发展方式的决心。”

杜尔蒂认真研读了《习近平谈治国理政》，并在南非媒体发表文章，介绍她对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解。“习近平总书记提出一系列新理念新思想新战略，引领中国持续发展，体现了习近平总书记的人民情怀，体现了中国共产党始终把人民放在心中最高位置。”杜尔蒂认为，习近平新时代中国特色社会主义思想是符合当代中国国情的理论思想，使中国共产党焕发出了更强大的生命力。

担任南非非国大副总书记以来，杜尔蒂见证了南中两党交往不断深化，取得丰硕合作成果。非国大全国执委考察团曾多次前往中国浦东干部学院研修考察，南非国家行政学院与中共中央党校（国家行政学院）建立“治理能力建设伙伴关系”，并举办系列主题讲座。杜尔蒂认为，中国共产党高度重视党员干部培训，中国各级党校的教育培训，在提高中共党员干部政治素质和管理能力方面发挥了重要作用。“希望非国大更好地学习借鉴中国共产党培养干部的经验。”

长期以来，中国克服各种困难帮助非洲国家修建基础设施，以增强当地自主发展能力。“中国援助大大拉近了非中人民之间的距离，成为实现民心相通的基础。”杜尔蒂强调，面对新冠肺炎疫情挑战，非中双方守望相助、共克时艰，中方向非洲多国提供各类抗疫物资和疫苗援助、派遣医疗专家组、减免有关债务，充分体现了中方是非洲全天候的好朋友、好伙伴。非洲国家和中国有着相似的遭遇和历史使命，双方相向而行、团结合作、互利共赢。杜尔蒂相信，在中国共产党领导下，中国将为推动非中友好合作和世界和平发展作出新的更大贡献。

当今世界各国面临许多共同威胁和挑战，需要加强团结合作。杜尔蒂表示，构建人类命运共同体的紧迫性和必要性凸显。中国通过自身实际行动，为完善全球治理贡献中国智慧。“中国是当前国际上推动多边主义的重要力量。非洲国家在从多边主义机制中受益的同时，应更积极携手中国融入全球化进程。”

“南非非国大就中国共产党百年来取得的巨大成功向中方表示热烈祝贺。我们为南中两党两国长期以来的友好合作关系感到骄傲。”杜尔蒂相信，中国共产党带领中国人民开启全面建设社会主义现代化国家新征程，必将为南中、非中互利共赢创造更广阔发展空间。

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2021年07月09日 17 版）

(责编：袁勃、牛镛)